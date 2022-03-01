Маркес: Не уйду из гонок, пока не сравняюсь с Росси

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Марк Маркес уже выиграл шесть чемпионатов MotoGP, став самым успешным гонщиком в своем поколении. Однако последний титул он взял в 2019 году, а позже столкнулся с проблемами из-за череды травм, которые не позволили ему бороться за лидерство в чемпионате в 2020 и 2021 годах.

Еще в январе не было ясно, примет ли Маркес участие в сезоне 2022 года: из-за травмы глазного нерва у него двоилось в глазах. Однако накануне старта первого Гран При, который состоится уже в эти выходные, Маркес заверил, что полностью здоров и готов к завоеванию седьмого титула – в этом случае он сравняется по числу побед в чемпионате с Валентино Росси.

«Я никогда не забывал о своей цели, – заявил Маркес изданию The Race. – Я хочу еще как минимум один раз побороться за титул. Думаю, в этом году мы уже в деле. В конце концов, мне всего 28 лет, у меня есть запас по времени».

Маркес также пожалел. Что из-за двоения в глазах был вынужден пропустить постсезонные тесты в Хересе, где Honda впервые опробовала мотоцикл 2022 года.

«Я благодарен Honda за то, как они улучшили мотоцикл, – заявил испанец. – В Сепанге я начал на старом байке, а потом пересел на новый и сразу почувствовал возросший потенциал.

Проблема в том, что на тестах в Хересе, где меня не было, другие гонщики уже высказали свои пожелания конструкторам Honda, и новый байк создан под них, а не под меня. Мне придется адаптироваться. Байк стал больше, мне не комфортно им управлять. Но даже так, когда я начинаю атаковать, я показываю хорошее время, хотя и не чувствую мотоцикла».