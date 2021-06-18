Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил

Для Валентино Росси нынешний сезон стал уже 26-м по счету в разных классах MotoGP. Но еще никогда ни в одной из категорий он не выступал настолько слабо: на счету итальянца всего 15 очков по итогам семи первых Гран При. «Доктору» сейчас 42 года и он на десять с лишним лет старше любого из постоянных соперников.

Росси остается рекордсменом чемпионата по числу побед, а по числу титулов в премьер-классе уступает только Джакомо Агостини – но успехи Валентино остались так далеко в прошлом, что нынешние выступления гонщика вызывают все больше вопросов.

По ходу уик-энда на «Заксенринге» эту тему затронул Марк Маркес.

«Для меня одна из причин быть здесь в том, что мне нравится вкус подиумов и побед, ощущение собственной конкурентоспособности, – сказал испанец, выигравший шесть титулов за восемь последних лет. – Как только я пойму, что уже недостаточно быстр и не в силах претендовать на высокие позиции, придет время переосмыслить многие вещи.

Пока этого нет, сейчас у меня лишь определенные [физические] ограничения, над которыми я работаю. Это дает мне дополнительную мотивацию, я стремлюсь ехать так же, как раньше.

Но правда в том, что если прежде ты выиграл много гонок и титулов, то без новых побед тебе нужно дополнительное горючее, чтобы быть сильнейшим. Это горючее – эмоции, без них победителю никак.

Именно поэтому я очень удивлен, что Валентино принимает свою нынешнюю ситуацию. Я ценю это, но для меня странно, что он получает удовольствие, хотя больше не впереди.

Я не могу представить, что останусь в этом чемпионате, не имея не малейших надежд попасть на подиум. Хотя, возможно, в будущем мои взгляды и поменяются».

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Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Росси попросили прокомментировать эти слова. Он сказал: «Об этом я всегда стараюсь говорить предельно открыто.

В продолжил выступать в этом году, так как рассчитывал быть более конкурентоспособным. Может быть, не участвовать в споре за титул, но быть поблизости – проводить хорошие гонки и, может быть, сражаться за пятерку.

Я надеялся в удачный день подняться на подиум и в любом случае быть близко к лидерам. Мне казалось, тогда есть смысл гоняться.

Но результаты получаются хуже моих ожиданий. Разумеется, мне не доставляет никакого удовольствия финишировать 16-м или 20-м.

Прошлый год вышел очень странным. Сначала COVID, потом я сменил гоночную бригаду. Мне хотелось провести нормальный сезон. Но 16-е места не доставляют никакого удовольствия».

О том, как сложится для Росси, Маркеса и их соперников Гран При Германии, вы сможете узнать из прямых трансляций с «Заксенринга» на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» в этот уик-энд.