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MotoGP / Гран При Германии Новости

Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил

Автор:
Соавтор:
Маттео Нуньес

Два чемпиона MotoGP обменялись репликами по интересующему многих вопросу. Но конфликта не получилось

Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил

Для Валентино Росси нынешний сезон стал уже 26-м по счету в разных классах MotoGP. Но еще никогда ни в одной из категорий он не выступал настолько слабо: на счету итальянца всего 15 очков по итогам семи первых Гран При. «Доктору» сейчас 42 года и он на десять с лишним лет старше любого из постоянных соперников.

Росси остается рекордсменом чемпионата по числу побед, а по числу титулов в премьер-классе уступает только Джакомо Агостини – но успехи Валентино остались так далеко в прошлом, что нынешние выступления гонщика вызывают все больше вопросов. 

По ходу уик-энда на «Заксенринге» эту тему затронул Марк Маркес.

«Для меня одна из причин быть здесь в том, что мне нравится вкус подиумов и побед, ощущение собственной конкурентоспособности, – сказал испанец, выигравший шесть титулов за восемь последних лет. – Как только я пойму, что уже недостаточно быстр и не в силах претендовать на высокие позиции, придет время переосмыслить многие вещи.

Пока этого нет, сейчас у меня лишь определенные [физические] ограничения, над которыми я работаю. Это дает мне дополнительную мотивацию, я стремлюсь ехать так же, как раньше. 

Но правда в том, что если прежде ты выиграл много гонок и титулов, то без новых побед тебе нужно дополнительное горючее, чтобы быть сильнейшим. Это горючее – эмоции, без них победителю никак.  

Именно поэтому я очень удивлен, что Валентино принимает свою нынешнюю ситуацию. Я ценю это, но для меня странно, что он получает удовольствие, хотя больше не впереди.

Я не могу представить, что останусь в этом чемпионате, не имея не малейших надежд попасть на подиум. Хотя, возможно, в будущем мои взгляды и поменяются».

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Росси попросили прокомментировать эти слова. Он сказал: «Об этом я всегда стараюсь говорить предельно открыто. 

В продолжил выступать в этом году, так как рассчитывал быть более конкурентоспособным. Может быть, не участвовать в споре за титул, но быть поблизости – проводить хорошие гонки и, может быть, сражаться за пятерку. 

Я надеялся в удачный день подняться на подиум и в любом случае быть близко к лидерам. Мне казалось, тогда есть смысл гоняться.

Но результаты получаются хуже моих ожиданий. Разумеется, мне не доставляет никакого удовольствия финишировать 16-м или 20-м.

Прошлый год вышел очень странным. Сначала COVID, потом я сменил гоночную бригаду. Мне хотелось провести нормальный сезон. Но 16-е места не доставляют никакого удовольствия».

О том, как сложится для Росси, Маркеса и их соперников Гран При Германии, вы сможете узнать из прямых трансляций с «Заксенринга» на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» в этот уик-энд.

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