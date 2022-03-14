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MotoGP / Гран При Индонезии Новости

Маркес: Не понимаю, как они ездят на KTM

Шестикратный чемпион MotoGP поделился впечатлениями от увиденного позади мотоцикла Бреда Биндера

Льюис Дункан
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Маркес: Не понимаю, как они ездят на KTM
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Австрийская марка KTM пришла в MotoGP в 2017 году и, будучи поначалу явным аутсайдером, постепенно стала добиваться результатов. В прошлом году KTM заняла шестое место в командном зачете, отстав от Honda всего на пять очков.

В первой гонке 2022 года в Катаре гонщик KTM Бред Биндер стартовал седьмым и стал вторым к финишу, опередив обоих спортсменов Honda, включая Марка Маркеса.

При этом сам по себе мотоцикл KTM с технической точки зрения остается самым необычным во всем чемпионате. Например, только австрийцы делают раму из сваренных стальных труб, в то время как остальные используют алюминий. Необычна и подвеска KTM, которую делает родственная марка WP Suspencion.

В итоге Маркесу пришлось признаться, что несмотря на шесть титулов в MotoGP, он так и не понял, как его соперники из KTM управляют своими мотоциклами.

«Этот мотоцикл я понимаю хуже всего, – заявил Маркес. – Я понимаю, как Энеа Бастьянини управлял своим байком и победил. Но не понимаю, как ехал Бред Биндер. Он каждый круг проезжал иначе. На одном круге он очень быстро проходил повороты, на другом заходил в повороты медленно, но был очень быстр на выходе.

Так что я не понимаю, как они ездят на этих байках, особенно Биндер. У него определенно отличным мотор, а также я заметил, что он активно пользовался задним тормозом. И был очень быстр в конце гонки».

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