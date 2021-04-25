Маркес не одобрил модную техническую новинку MotoGP

Техническим решением, которое активнее всего обсуждается и участниками, и болельщиками MotoGP в последние годы, является т.н. хоулшот. Это название получила механическая система, которая позволяет выбрать ход подвески на сжатие, максимально уменьшив таким образом дорожный просвет – и зафиксировать подвеску в этом положении.

Использование этой системы обеспечивает более эффективный разгон – а в момент начала торможения перед первым поворотом система отключается и по ходу гонки больше не используется. Насколько впечатляющим может быть преимущество при хорошей настройке системы – продемонстрировал на одной из недавних гонок в Катаре дебютант чемпионата Хорхе Мартин: его старт был настолько хорош, что с 14-й стартовой позиции к первому повороту испанец пробился на 4-ю.

Мартин выступает на мотоцикле марки Ducati, которая первой стала использовать хоулшот. Постепенно интегрировать эту систему в конструкцию мотоциклов стали и другие команды. При этом на мотоциклах некоторых марок есть возможность «зажимать» только переднюю или только заднюю подвеску – в то время как гонщикам Ducati доступна система, которая фиксирует уменьшенный дорожный просвет и спереди, и сзади.

Марк Маркес попал в аварию, из-за которой был вынужден провести вне гонок девять месяцев, еще до начала эпохи активного использования хоулшота. И недавний Гран При Португалии стал для испанца первым опытом работы с новомодной системой. При этом шестикратный чемпион мира без особого восторга отозвался о новинке.

«Приходится к ней привыкать. Но если честно, я не вижу смысла в использовании такого решения кем бы то ни было. Мы должны его использовать, потому что все остальные так делают. Но ведь пару лет назад, когда этой системы еще не существовало, старты проходили не менее увлекательно – и телевизионная картинка была не менее зрелищной. С первого взгляда, мне эта штука не нравится – и она не делает гонки более увлекательными».

Свою первую гонку после возвращения на трассы Маркес закончил на 7-й позиции. Как быстро он сможет прогрессировать – покажут прямые трансляции этапов MotoGP на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап – Гран При Португалии – состоится 1 и 2 мая. В прямом эфире можно будет увидеть квалификации и гонки как топовой категории, так и младших классов.

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