Маркес назвал главную проблему мотоцикла Honda 2021 года

Шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес финишировал в минувший уик-энд только восьмым по итогам гонки в Хересе, своей второй после возвращения в MotoGP после девяти месяцев паузы.

Сам гонщик признает, что с точки зрения физической формы ему пока далеко до оптимума, однако ясно, что даже будь он готов на 100 процентов, добиться прежнего доминирования над соперниками было бы невероятно сложно из-за изменений в расстановке сил.

Два уик-энда позволили Маркесу лучше разобраться в особенностях мотоцикла Honda RC213V версии 2021 года и установить его слабые места. В Хересе он провел часть дистанции позади своего напарника Пола Эспаргаро, выступавшего по «уайлд-кард» гонщика Honda Штефана Брадля, а также Жоана Зарко из Pramac Ducati. Это навело Марка на ряд выводов.

«У меня была возможность последить за Штефаном, за Полом и за Жоаном, – рассказал он Motorsport.com. – И я понял, что мы теряем в средней фазе выхода из поворота.

Если ты хочешь ехать быстро и стабильно, то должен быть силен именно в этом компоненте, а мы в нем проигрываем больше всего. Нам надо понять, в чем причина, и сейчас этот анализ уже идет».

Испанец добавил: «Для меня же главный итог уик-энда в том, что физическое состояние значительно улучшилось по сравнению с Портиманом».

К сожалению, Марк не смог принять участие в тестах MotoGp в понедельник после гонки: проявила себя боль в шее после падения в субботу утром, и гонщик проехал только семь кругов.

«Мы не смогли поработать на тестах, – признался Маркес. – Я проехал одну серию кругов, начал вторую – и в этот момент возникли неприятные ощущения.

Тело оказалось словно скованным, в особенности шея и правое плечо. Это было похоже на Портиман, хотя и не в такой степени. Там мне было очень больно, в Хересе я чувствовал себя гораздо лучше, но в понедельник подвижности просто не было.

Понятно, что субботнее падение вовсе не помогло. Я попробовал – но сразу стало понятно, что у меня нет возможности нормально управлять мотоциклом и испытывать разные вещи».

Следующий этап MotoGP пройдет 14-15 мая во французском Ле-Мане. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».