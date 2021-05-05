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Предыдущая / Маркес «чуть не развалился» во время гонки в Хересе. Но это хороший знак!
MotoGP Новость

Маркес назвал главную проблему мотоцикла Honda 2021 года

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Проведя свой второй полный Гран При, испанец смог лучше разобраться в особенностях поведения байка

Маркес назвал главную проблему мотоцикла Honda 2021 года

Шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес финишировал в минувший уик-энд только восьмым по итогам гонки в Хересе, своей второй после возвращения в MotoGP после девяти месяцев паузы.  

Сам гонщик признает, что с точки зрения физической формы ему пока далеко до оптимума, однако ясно, что даже будь он готов на 100 процентов, добиться прежнего доминирования над соперниками было бы невероятно сложно из-за изменений в расстановке сил. 

Два уик-энда позволили Маркесу лучше разобраться в особенностях мотоцикла Honda RC213V версии 2021 года и установить его слабые места. В Хересе он провел часть дистанции позади своего напарника Пола Эспаргаро, выступавшего по «уайлд-кард» гонщика Honda Штефана Брадля, а также Жоана Зарко из Pramac Ducati. Это навело Марка на ряд выводов. 

«У меня была возможность последить за Штефаном, за Полом и за Жоаном, – рассказал он Motorsport.com. – И я понял, что мы теряем в средней фазе выхода из поворота. 

Если ты хочешь ехать быстро и стабильно, то должен быть силен именно в этом компоненте, а мы в нем проигрываем больше всего. Нам надо понять, в чем причина, и сейчас этот анализ уже идет».

Испанец добавил: «Для меня же главный итог уик-энда в том, что физическое состояние значительно улучшилось по сравнению с Портиманом».

К сожалению, Марк не смог принять участие в тестах MotoGp в понедельник после гонки: проявила себя боль в шее после падения в субботу утром, и гонщик проехал только семь кругов.   

«Мы не смогли поработать на тестах, – признался Маркес. – Я проехал одну серию кругов, начал вторую – и в этот момент возникли неприятные ощущения. 

Тело оказалось словно скованным, в особенности шея и правое плечо. Это было похоже на Портиман, хотя и не в такой степени. Там мне было очень больно, в Хересе я чувствовал себя гораздо лучше, но в понедельник подвижности просто не было.

Понятно, что субботнее падение вовсе не помогло. Я попробовал – но сразу стало понятно, что у меня нет возможности нормально управлять мотоциклом и испытывать разные вещи». 

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Следующий этап MotoGP пройдет 14-15 мая во французском Ле-Мане. Квалификации и гонки всех классов можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».

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Маркес «чуть не развалился» во время гонки в Хересе. Но это хороший знак!

Предыдущая новость

Маркес «чуть не развалился» во время гонки в Хересе. Но это хороший знак!
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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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