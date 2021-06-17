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MotoGP / Гран При Германии Новости

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу

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Особенности трассы, где в этот уик-энд пройдет Гран При Германии, дали гонщику Honda надежду избежать дополнительных сложностей

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес в нынешнем сезоне вернулся в премьер-класс после долгой паузы, первопричиной которых стал прошлогодний перелом руки. реабилитация после которого оказалась долгой и сложной. 

Испанец провел уже пять уик-эндов, однако по-прежнему испытывает сложности из-за недостаточной мускульной силы в правом плече. Однако в этот уик-энд MotoGP проводит этап на «Заксенринге», где в силу конфигурации нагрузка на правую сторону едва ли не самая маленькая в чемпионате. 

«Честно говоря, этот уик-энд, станет для меня, возможно, самым лучшим в плане самочувствия, – объяснил Маркес в четверг. – Речь о руке и плече. 

Я очень надеюсь, что не испытаю никаких ограничений. На этой трассе много левых поворотов и всего три правых. Именно в правых мне сложнее всего. 

Так что здесь мне впервые в сезоне должно хватить физической формы. Понятно, сложно рассчитывать на то, что это радикально изменит ситуацию. Но я хотя бы могу быть уверен, что в плане "физики" все будет гораздо лучше, чем на других трассах.

А там посмотрим, как будет меняться моя физическая форма».

В пяти проведенных Гран При Марк всего дважды смог заработать очки. Пока лучшим результатом победителя 56 гонок остается седьмое место на финише в Портимане. 

Как сложится немецкий этап для Маркеса и его соперников по MotoGP, в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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