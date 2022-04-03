Маркес намекнул на свое скорое возвращение в MotoGP

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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, который пропустил Гран При Индонезии и сейчас пропускает этап в Аргентине из-за падения на тренировке и обострения травмы глаза, опубликовал в своем инстаграме видео, где показаны его тренировки дома в Мадриде.

В качестве музыки для видео Маркес выбрал песню со словами «Ты готов вернуться? Приготовься сесть в седло!»

Очевидно, что это намек на желание спортсмена как можно быстрее вернуться в гонки. Напомним, что в Индонезии у него вновь возникло раздвоение в глазах, из-за которого он страдал в конце прошлого года. Однако в этот раз у него есть шанс восстановиться быстрее и не пропустить Гран При в Остине, который пройдет уже на следующей неделе.

«Это довольно сложная травма, тут сложно спрогнозировать, когда он восстановится, – заявил в Аргентине руководитель команды Honda Альберто Пуч. – В прошлом году потребовалось три месяца, так что в Мандалике мы очень испугались, когда все повторилось. Но в этот раз его самочувствие улучшается стремительно. Не могу пока сказать, будет ли он готов к Остину, но он поправляется очень быстро.

Хорошая новость в том, что зрение – это такая вещь, которая либо есть, либо нет. Если гонщик ломает руку, то вернувшись в гонку он не может ехать с той же скоростью, так как даже сросшаяся рука работает хуже, чем не травмированная. А в случае со зрением, когда Марк вернется, он будет видеть как прежде и сможет побеждать».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова