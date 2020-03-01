Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
Билеты
05 мар.
-
08 мар.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
01 окт.
-
04 окт.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
235 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня

Поделились
Комментарии
Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня
Автор:
, редактор
1 мар. 2020 г., 12:09

Шестикратный чемпион мира уверяет, что испытывает те же проблемы, что его партнеры. Просто он умеет с ними справляться.

В прошлом сезоне MotoGP Марк Маркес ни разу не финишировал ниже второго места, в то время как его напарник Хорхе Лоренсо не смог попасть даже в топ-10. Трехкратный чемпион мира говорил, что ему не подошел байк Honda, что и привело к плачевным результатам. Однако Маркес отрицает, что мотоцикл RC213V, с которым он довел число своих титулов в серии до шести, построен специально для него.

«Не правда, что байк сделан под меня, – заверил испанец. – С тех пор, как я пришел в Honda, особенно в четыре последних года, у нас с Кэлом [Кратчлоу] совпадают оценки. В том году и Хорхе [Лоренсо] давал схожие комментарии».

Маркес признает, что у байка Honda есть проблемы, но ему удается их избегать: «Когда я на 100% в форме, я могу решить эти проблемы. Но если нет, то мне от них не уйти, и я оказываюсь на том же уровне, что остальные гонщики Honda. Но наши мнения о проблемах сходятся, потому что проблемы у нас одинаковые».

Дополнительная информация: Карлос Гиль Иглесиас

Следите за сезоном-2020 в MotoGP на «Моторспорт.ТВ»

Читайте также:

Следующая новость
Вирус против гонок. Как эпидемия Covid-19 может перекроить календари чемпионатов

Предыдущая новость

Вирус против гонок. Как эпидемия Covid-19 может перекроить календари чемпионатов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.
Первая тренировка Старт через
4 дня
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 6 мар.
пт 6 мар.
05:40
13:40
Вторая тренировка
пт 6 мар.
пт 6 мар.
10:00
18:00
Третья тренировка
сб 7 мар.
сб 7 мар.
05:15
13:15
Четвертая тренировка
сб 7 мар.
сб 7 мар.
09:20
17:20
Первая квалификация
сб 7 мар.
сб 7 мар.
10:00
18:00
Вторая квалификация
сб 7 мар.
сб 7 мар.
10:25
18:25
Гонка
вс 8 мар.
вс 8 мар.
11:00
18:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Расследование Motorsport.com: подлинная история сделки FIA и Ferrari

2
Формула 1

Феттель объяснил, почему не паникует из-за слабости Ferrari

3
Формула 1

Команда Квята боится пропустить Гран При Австралии из-за коронавируса

4
Формула 1

Сайнс заподозрил Racing Point в сокрытии темпа

5
Формула 1

«Это не настоящий я». Ферстаппен обвинил Netflix в искажении его личности

Последние видео

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году 01:13
MotoGP

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году

Как Марк Маркес завоевал свой шестой титул в MotoGP 01:00
MotoGP

Как Марк Маркес завоевал свой шестой титул в MotoGP

Самое важное:

Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня
MGP

Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня

Вирус против гонок. Как эпидемия Covid-19 может перекроить календари чемпионатов
F1

Вирус против гонок. Как эпидемия Covid-19 может перекроить календари чемпионатов

У трассы «Каталунья» закончились деньги на Формулу 1. Босс автодрома ушел в отставку
F1

У трассы «Каталунья» закончились деньги на Формулу 1. Босс автодрома ушел в отставку

Маркес: В последний день тестов мы нашли проблему
MGP

Маркес: В последний день тестов мы нашли проблему

Виньялес показал лучшее время на тестах в Катаре, у Honda проблемы
MGP

Виньялес показал лучшее время на тестах в Катаре, у Honda проблемы

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.