Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня

В прошлом сезоне MotoGP Марк Маркес ни разу не финишировал ниже второго места, в то время как его напарник Хорхе Лоренсо не смог попасть даже в топ-10. Трехкратный чемпион мира говорил, что ему не подошел байк Honda, что и привело к плачевным результатам. Однако Маркес отрицает, что мотоцикл RC213V, с которым он довел число своих титулов в серии до шести, построен специально для него.

«Не правда, что байк сделан под меня, – заверил испанец. – С тех пор, как я пришел в Honda, особенно в четыре последних года, у нас с Кэлом [Кратчлоу] совпадают оценки. В том году и Хорхе [Лоренсо] давал схожие комментарии».

Маркес признает, что у байка Honda есть проблемы, но ему удается их избегать: «Когда я на 100% в форме, я могу решить эти проблемы. Но если нет, то мне от них не уйти, и я оказываюсь на том же уровне, что остальные гонщики Honda. Но наши мнения о проблемах сходятся, потому что проблемы у нас одинаковые».

Дополнительная информация: Карлос Гиль Иглесиас

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