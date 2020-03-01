Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня
Шестикратный чемпион мира уверяет, что испытывает те же проблемы, что его партнеры. Просто он умеет с ними справляться.
В прошлом сезоне MotoGP Марк Маркес ни разу не финишировал ниже второго места, в то время как его напарник Хорхе Лоренсо не смог попасть даже в топ-10. Трехкратный чемпион мира говорил, что ему не подошел байк Honda, что и привело к плачевным результатам. Однако Маркес отрицает, что мотоцикл RC213V, с которым он довел число своих титулов в серии до шести, построен специально для него.
«Не правда, что байк сделан под меня, – заверил испанец. – С тех пор, как я пришел в Honda, особенно в четыре последних года, у нас с Кэлом [Кратчлоу] совпадают оценки. В том году и Хорхе [Лоренсо] давал схожие комментарии».
Маркес признает, что у байка Honda есть проблемы, но ему удается их избегать: «Когда я на 100% в форме, я могу решить эти проблемы. Но если нет, то мне от них не уйти, и я оказываюсь на том же уровне, что остальные гонщики Honda. Но наши мнения о проблемах сходятся, потому что проблемы у нас одинаковые».
Дополнительная информация: Карлос Гиль Иглесиас
Следите за сезоном-2020 в MotoGP на «Моторспорт.ТВ»
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Маркес: Мотоцикл Honda построен не для меня
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 6 мар.
пт 6 мар.
|
05:40
13:40
|
|Вторая тренировка
|
пт 6 мар.
пт 6 мар.
|
10:00
18:00
|
|Третья тренировка
|
сб 7 мар.
сб 7 мар.
|
05:15
13:15
|
|Четвертая тренировка
|
сб 7 мар.
сб 7 мар.
|
09:20
17:20
|
|Первая квалификация
|
сб 7 мар.
сб 7 мар.
|
10:00
18:00
|
|Вторая квалификация
|
сб 7 мар.
сб 7 мар.
|
10:25
18:25
|
|Гонка
|
вс 8 мар.
вс 8 мар.
|
11:00
18:00
|
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты