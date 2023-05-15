Маркес: Лучше я закончу гонку в гравии, чем приеду десятым
Самый успешный среди действующих гонщиков MotoGP объяснил, почему в последнее время так часто попадает в аварии
Марк Маркес, в очередной раз восстановившись от травм, вернулся в пелотон перед Гран При Франции. Несмотря на два падения в тренировках, гонщик Honda показал второе время в квалификации и финишировал пятым в субботнем спринте.
В главной гонке испанец лидировал после старта, а затем участвовал в острой дуэли за второе место с Хорхе Мартином. На предпоследнем круге сопернику шестикратного чемпиона мира удалось провести успешную атаку в шестом повороте, и почти сразу Марк потерял равновесие и оказался в гравии зоны безопасности.
Таким образом, пока испанец ни разу в нынешнем сезоне не смог добраться до финиша Гран При: в Портимане он ошибся и также попал в аварию, после чего залечивал полученные травмы.
Несмотря на разочаровывающий результат, 33-летний гонщик отметил, что получил от гонки позитивные впечатления.
«На самом деле, я очень доволен тем, как все прошло, – сказал Маркес. – Жаль, что не получилось добиться результата после столь упорной работы. Я попал в аварию, когда до финиша оставалось полтора круга.
Но мне удавалось ехать действительно хорошо. Уже очень давно я не испытывал на дистанции столь позитивных ощущений. И речь об ощущениях от себя самого, а не от мотоцикла.
Я делал все именно так, как надо. Поздно тормозил, чуть скользил на входе в повороты. Мне удавалось по-настоящему сражаться с соперниками. И это очень приятно.
Разумеется, это не касается результата. Наверное, проблема была в том, что подиум оказался совсем рядом, а мы пока не готовы в борьбе за подиум.
Но как по мне, лучше закончить гонку в гравии, как я в этот раз, чем доехать на десятой позиции.
Мне понравилось, как все прошло, но нам надо прибавлять в будущем».
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Все свои очки в нынешнем сезоне Марк заработал в спринтерских заездах – он финишировал третьим в Португалии и пятым в Ле-Мане. Этого хватило лишь для 19-й строчки в классификации.
Сезон MotoGP продолжится 10-11 июня в Муджелло.
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP
Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP
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Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP
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