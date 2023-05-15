Предыдущая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
MotoGP / Гран При Франции Новость

Маркес: Лучше я закончу гонку в гравии, чем приеду десятым

Самый успешный среди действующих гонщиков MotoGP объяснил, почему в последнее время так часто попадает в аварии

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Херман Гарсия Казанова
После аварии: Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, в очередной раз восстановившись от травм, вернулся в пелотон перед Гран При Франции. Несмотря на два падения в тренировках, гонщик Honda показал второе время в квалификации и финишировал пятым в субботнем спринте

В главной гонке испанец лидировал после старта, а затем участвовал в острой дуэли за второе место с Хорхе Мартином. На предпоследнем круге сопернику шестикратного чемпиона мира удалось провести успешную атаку в шестом повороте, и почти сразу Марк потерял равновесие и оказался в гравии зоны безопасности. 

Таким образом, пока испанец ни разу в нынешнем сезоне не смог добраться до финиша Гран При: в Портимане он ошибся и также попал в аварию, после чего залечивал полученные травмы. 

Несмотря на разочаровывающий результат, 33-летний гонщик отметил, что получил от гонки позитивные впечатления. 

«На самом деле, я очень доволен тем, как все прошло, – сказал Маркес. – Жаль, что не получилось добиться результата после столь упорной работы. Я попал в аварию, когда до финиша оставалось полтора круга. 

Но мне удавалось ехать действительно хорошо. Уже очень давно я не испытывал на дистанции столь позитивных ощущений. И речь об ощущениях от себя самого, а не от мотоцикла. 

Я делал все именно так, как надо. Поздно тормозил, чуть скользил на входе в повороты. Мне удавалось по-настоящему сражаться с соперниками. И это очень приятно. 

Разумеется, это не касается результата. Наверное, проблема была в том, что подиум оказался совсем рядом, а мы пока не готовы в борьбе за подиум. 

Но как по мне, лучше закончить гонку в гравии, как я в этот раз, чем доехать на десятой позиции.

Мне понравилось, как все прошло, но нам надо прибавлять в будущем».

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все свои очки в нынешнем сезоне Марк заработал в спринтерских заездах – он финишировал третьим в Португалии и пятым в Ле-Мане. Этого хватило лишь для 19-й строчки в классификации. 

Сезон MotoGP продолжится 10-11 июня в Муджелло. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP

Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP

MotoGP
Гран При Испании

Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP Баньяя выиграл в Хересе после красных флагов и вернулся в лидеры MotoGP

Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара

Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара

MotoGP
Гран При Испании

Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара Биндер выиграл спринт MotoGP в Хересе после аварии и пожара

В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года

В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года

MotoGP

В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года В MotoGP назвали дату и место стартового этапа 2024 года

Марк Маркес Больше от
Марк Маркес
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

MotoGP
Гран При Франции

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP

Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP

MotoGP
Гран При Франции

Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP Стартовая решетка Гран При Франции MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP

MotoGP
Гран При Франции

Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Франции MotoGP

Repsol Honda Team Больше от
Repsol Honda Team
Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

MotoGP
Гран При Франции

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании

MotoGP
Гран При Испании

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

MotoGP
Гран При Испании

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

Самое важное:

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды

Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

F1 Формула 1

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье

Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье

F1 Формула 1

Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.