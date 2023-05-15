Маркес: Лучше я закончу гонку в гравии, чем приеду десятым

Марк Маркес, в очередной раз восстановившись от травм, вернулся в пелотон перед Гран При Франции. Несмотря на два падения в тренировках, гонщик Honda показал второе время в квалификации и финишировал пятым в субботнем спринте.

В главной гонке испанец лидировал после старта, а затем участвовал в острой дуэли за второе место с Хорхе Мартином. На предпоследнем круге сопернику шестикратного чемпиона мира удалось провести успешную атаку в шестом повороте, и почти сразу Марк потерял равновесие и оказался в гравии зоны безопасности.

Таким образом, пока испанец ни разу в нынешнем сезоне не смог добраться до финиша Гран При: в Портимане он ошибся и также попал в аварию, после чего залечивал полученные травмы.

Несмотря на разочаровывающий результат, 33-летний гонщик отметил, что получил от гонки позитивные впечатления.

«На самом деле, я очень доволен тем, как все прошло, – сказал Маркес. – Жаль, что не получилось добиться результата после столь упорной работы. Я попал в аварию, когда до финиша оставалось полтора круга.

Но мне удавалось ехать действительно хорошо. Уже очень давно я не испытывал на дистанции столь позитивных ощущений. И речь об ощущениях от себя самого, а не от мотоцикла.

Я делал все именно так, как надо. Поздно тормозил, чуть скользил на входе в повороты. Мне удавалось по-настоящему сражаться с соперниками. И это очень приятно.

Разумеется, это не касается результата. Наверное, проблема была в том, что подиум оказался совсем рядом, а мы пока не готовы в борьбе за подиум.

Но как по мне, лучше закончить гонку в гравии, как я в этот раз, чем доехать на десятой позиции.

Мне понравилось, как все прошло, но нам надо прибавлять в будущем».

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все свои очки в нынешнем сезоне Марк заработал в спринтерских заездах – он финишировал третьим в Португалии и пятым в Ле-Мане. Этого хватило лишь для 19-й строчки в классификации.

Сезон MotoGP продолжится 10-11 июня в Муджелло.

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