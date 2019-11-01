Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
03 Часов
:
47 Минут
:
33 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

Маркес посоветовал Лоренсо упасть 20 раз, чтобы разобраться с Honda

Поделились
Комментарии
Маркес посоветовал Лоренсо упасть 20 раз, чтобы разобраться с Honda
Автор:
, Редактор
1 нояб. 2019 г., 12:16

Действующий чемпион мира дал совет своему напарнику, который никак не адаптируется к непривычному мотоциклу.

Марк Маркес приехал в Малайзию, досрочно выиграв титул чемпиона мира в классе MotoGP еще три этапа назад, в Таиланде. При этом напарник Маркеса, трехкратный чемпион Хорхе Лоренсо в этом сезоне ни разу не финишировал выше 11-го места, а после полученной в Ассене травмы и вовсе занимает последние места.

По итогам трех тренировок на трассе «Сепанг» Лоренсо вновь не смог гарантировать себе попадания во второй сегмент квалификации. При этом Маркес признал, что управлять мотоциклом Honda действительно сложно.

«Я всегда был честен с Хорхе, – сказал в Малайзии Маркес. – И с самого начала, с 2013 года характер мотоциклов Honda не менялся. Это трудный в плане физических усилий мотоцикл. На нем надо быть готовым упасть 20 раз прежде, чем нащупаешь предел.

Осталось всего две гонки, и скоро в Катаре мы все начнем с нулем очков на счету. [Фабио] Куартараро и [Маверик] Виньялес впечатляюще быстры сейчас. Так что мне стоит хорошенько отдохнуть, чтобы сразиться с ними.

Моя цель теперь финишировать в оставшихся гонках на подиуме. Хотелось бы еще раз победить. В этом сезоне наш мотоцикл стал мощнее и быстрее. В прошлом году в Малайзии на подиуме были Honda, Suzuki и Yamaha. При этом быстрее всех были Ducati. Так что нам предстоит сложный уик-энд, но мы постараемся всех опередить».

Гран При MotoGP в Малайзии пройдет в ближайшие выходные. Посмотреть его можно будет в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» или на сайте ru.motorsport.tv.

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

Читайте также:

Следующая новость
Куартараро улучшил собственный рекорд круга на полсекунды во второй тренировке

Предыдущая новость

Куартараро улучшил собственный рекорд круга на полсекунды во второй тренировке

Следующая новость

Росси и Хэмилтон обменяются гоночной техникой в декабре

Росси и Хэмилтон обменяются гоночной техникой в декабре
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин , Марк Маркес В Магазин
Автор Сергей Иванов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.