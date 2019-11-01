Маркес посоветовал Лоренсо упасть 20 раз, чтобы разобраться с Honda

Марк Маркес приехал в Малайзию, досрочно выиграв титул чемпиона мира в классе MotoGP еще три этапа назад, в Таиланде. При этом напарник Маркеса, трехкратный чемпион Хорхе Лоренсо в этом сезоне ни разу не финишировал выше 11-го места, а после полученной в Ассене травмы и вовсе занимает последние места.

По итогам трех тренировок на трассе «Сепанг» Лоренсо вновь не смог гарантировать себе попадания во второй сегмент квалификации. При этом Маркес признал, что управлять мотоциклом Honda действительно сложно.

«Я всегда был честен с Хорхе, – сказал в Малайзии Маркес. – И с самого начала, с 2013 года характер мотоциклов Honda не менялся. Это трудный в плане физических усилий мотоцикл. На нем надо быть готовым упасть 20 раз прежде, чем нащупаешь предел.

Осталось всего две гонки, и скоро в Катаре мы все начнем с нулем очков на счету. [Фабио] Куартараро и [Маверик] Виньялес впечатляюще быстры сейчас. Так что мне стоит хорошенько отдохнуть, чтобы сразиться с ними.

Моя цель теперь финишировать в оставшихся гонках на подиуме. Хотелось бы еще раз победить. В этом сезоне наш мотоцикл стал мощнее и быстрее. В прошлом году в Малайзии на подиуме были Honda, Suzuki и Yamaha. При этом быстрее всех были Ducati. Так что нам предстоит сложный уик-энд, но мы постараемся всех опередить».

Гран При MotoGP в Малайзии пройдет в ближайшие выходные. Посмотреть его можно будет в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» или на сайте ru.motorsport.tv.

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон