Маркес лидером закончил тесты в Хересе
Марк Маркес возглавил итоговый протокол тестов в Испании, последний день которых был омрачен ненастной погодой.
Во вторник завершились осенние тесты MotoGP, которые прошли на трассе в Хересе. На второй час заездов Марк Маркес проехал круг за 1:37.820 и закрепился на первой строчке, и вскоре над трассой пошел дождь.
Вся вторая половина вторника прошла под дождем, а как только стало ясно, что погода не улучшится, некоторые команды раньше времени свернули работу.
Однако несколько гонщиков, в том числе Икер Лекуона (Tech3), Брэд Биндер (KTM) и Алекс Маркес (Honda) решили использовать возможность протестировать байки на влажном асфальте, получив ценный опыт.
На мокрую трассу рискнули выйти также Фабио Куартараро с Франко Морбиделли и заводские гонщики Yamaha Валентино Росси и лидер первого дня тестов Маверик Виньялес, чтобы собрать некоторые данные о работе нового двигателя на М1 в дождевых условиях.
Марк Маркес проехал всего 14 кругов, из которых довольно мало пришлось на прототип байка 2020 года, в то время как Алекс Ринс опередил напарника по Suzuki Хоана Мира, который замкнул первую тройку.
Виньялес закончил тесты четвертым перед Куартараро, а Андреа Довициозо стал быстрейшим среди гонщиков на Ducati, показав шестое время – и при этом проехал лишь пять кругов.
Алекс Маркес второй день подряд закончил тесты лучшим среди новичков, показав 17-й результат. Лекуона стал 20-м, Биндер 22-м, а гонщик Академии Avintia Эрик Гранадо замкнул протокол.
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Результаты второго дня тестов в Хересе
|Поз.
|№
|Гонщик
|Байк
|Время
|Отставание
|Круги
|1
|93
|Марк Маркес
|Honda
|1'37.820
|14
|2
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'37.837
|0.017
|24
|3
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'37.959
|0.139
|12
|4
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'37.964
|0.144
|15
|5
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'37.973
|0.153
|26
|6
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'37.986
|0.166
|5
|7
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'38.100
|0.280
|19
|8
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'38.113
|0.293
|4
|9
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'38.211
|0.391
|10
|10
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'38.352
|0.532
|33
|11
|29
|Андреа Янноне
|Aprilia
|1'38.442
|0.622
|4
|12
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'38.452
|0.632
|10
|13
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'38.674
|0.854
|14
|14
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'38.813
|0.993
|24
|15
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'38.940
|1.120
|24
|16
|50
|Сильвен Гинтоли
|Suzuki
|1'38.962
|1.142
|14
|17
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|1'39.224
|1.404
|36
|18
|26
|Дани Педроса
|KTM
|1'39.594
|1.774
|11
|19
|51
|Микеле Пирро
|Ducati
|1'39.845
|2.025
|15
|20
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|1'39.880
|2.060
|26
|21
|38
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'39.884
|2.064
|43
|22
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|1'39.943
|2.123
|35
|23
|15
|Эрик Гранадо
|Ducati
|1'49.921
|12.101
|3
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Ноябрьские тесты в Хересе
|Сессия
|Вторник
|Автор
|Льюис Дункан
Маркес лидером закончил тесты в Хересе
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