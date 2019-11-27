Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Ноябрьские тесты в Хересе / Отчет о тестах

Маркес лидером закончил тесты в Хересе

Поделились
Комментарии
Маркес лидером закончил тесты в Хересе
Автор:
27 нояб. 2019 г., 07:23

Марк Маркес возглавил итоговый протокол тестов в Испании, последний день которых был омрачен ненастной погодой.

Во вторник завершились осенние тесты MotoGP, которые прошли на трассе в Хересе. На второй час заездов Марк Маркес проехал круг за 1:37.820 и закрепился на первой строчке, и вскоре над трассой пошел дождь.

Вся вторая половина вторника прошла под дождем, а как только стало ясно, что погода не улучшится, некоторые команды раньше времени свернули работу.

Однако несколько гонщиков, в том числе Икер Лекуона (Tech3), Брэд Биндер (KTM) и Алекс Маркес (Honda) решили использовать возможность протестировать байки на влажном асфальте, получив ценный опыт.

На мокрую трассу рискнули выйти также Фабио Куартараро с Франко Морбиделли и заводские гонщики Yamaha Валентино Росси и лидер первого дня тестов Маверик Виньялес, чтобы собрать некоторые данные о работе нового двигателя на М1 в дождевых условиях.

Марк Маркес проехал всего 14 кругов, из которых довольно мало пришлось на прототип байка 2020 года, в то время как Алекс Ринс опередил напарника по Suzuki Хоана Мира, который замкнул первую тройку.

Виньялес закончил тесты четвертым перед Куартараро, а Андреа Довициозо стал быстрейшим среди гонщиков на Ducati, показав шестое время – и при этом проехал лишь пять кругов.

Алекс Маркес второй день подряд закончил тесты лучшим среди новичков, показав 17-й результат. Лекуона стал 20-м, Биндер 22-м, а гонщик Академии Avintia Эрик Гранадо замкнул протокол. 

Читайте также:

Результаты второго дня тестов в Хересе

Поз. Гонщик Байк Время Отставание Круги
1 93 Spain Марк Маркес Honda 1'37.820   14
2 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'37.837 0.017 24
3 36 Spain Хоан Мир Suzuki 1'37.959 0.139 12
4 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'37.964 0.144 15
5 20 France Фабио Куартараро Yamaha 1'37.973 0.153 26
6 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'37.986 0.166 5
7 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'38.100 0.280 19
8 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'38.113 0.293 4
9 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'38.211 0.391 10
10 46 Italy Валентино Росси Yamaha 1'38.352 0.532 33
11 29 ItalyАндреа Янноне Aprilia 1'38.442 0.622 4
12 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'38.452 0.632 10
13 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'38.674 0.854 14
14 53 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'38.813 0.993 24
15 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'38.940 1.120 24
16 50 France Сильвен Гинтоли Suzuki 1'38.962 1.142 14
17 73 Spain Алекс Маркес Honda 1'39.224 1.404 36
18 26 Spain Дани Педроса KTM 1'39.594 1.774 11
19 51 Italy Микеле Пирро Ducati 1'39.845 2.025 15
20 27 Spain Икер Лекуона KTM 1'39.880 2.060 26
21 38 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 1'39.884 2.064 43
22 33 South Africa Брэд Биндер KTM 1'39.943 2.123 35
23 15 Brazil Эрик Гранадо Ducati 1'49.921 12.101 3
Следующая новость
Маркес перенесет операцию на правом плече

Предыдущая новость

Маркес перенесет операцию на правом плече
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Ноябрьские тесты в Хересе
Сессия Вторник
Автор Льюис Дункан

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

2
Формула 1

Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: лучшие фотографии с легендарных «Ле-Манов»

4
Формула 1

Чего ждать от Квята в Абу-Даби? Раньше Toro Rosso всегда ломалась вскоре после старта

5
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

Самое важное:

Маркес лидером закончил тесты в Хересе
MGP

Маркес лидером закончил тесты в Хересе

Маркес перенесет операцию на правом плече
MGP

Маркес перенесет операцию на правом плече

Руководитель Avintia: Зарко – не единственный вариант
MGP

Руководитель Avintia: Зарко – не единственный вариант

Росси рассказал, чем новый мотоцикл Yamaha лучше старого
MGP

Росси рассказал, чем новый мотоцикл Yamaha лучше старого

Гонщики Yamaha после тестов раскритиковали новый мотоцикл
MGP

Гонщики Yamaha после тестов раскритиковали новый мотоцикл

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.