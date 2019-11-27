Маркес лидером закончил тесты в Хересе

Во вторник завершились осенние тесты MotoGP, которые прошли на трассе в Хересе. На второй час заездов Марк Маркес проехал круг за 1:37.820 и закрепился на первой строчке, и вскоре над трассой пошел дождь.

Вся вторая половина вторника прошла под дождем, а как только стало ясно, что погода не улучшится, некоторые команды раньше времени свернули работу.

Однако несколько гонщиков, в том числе Икер Лекуона (Tech3), Брэд Биндер (KTM) и Алекс Маркес (Honda) решили использовать возможность протестировать байки на влажном асфальте, получив ценный опыт.

На мокрую трассу рискнули выйти также Фабио Куартараро с Франко Морбиделли и заводские гонщики Yamaha Валентино Росси и лидер первого дня тестов Маверик Виньялес, чтобы собрать некоторые данные о работе нового двигателя на М1 в дождевых условиях.

Марк Маркес проехал всего 14 кругов, из которых довольно мало пришлось на прототип байка 2020 года, в то время как Алекс Ринс опередил напарника по Suzuki Хоана Мира, который замкнул первую тройку.

Виньялес закончил тесты четвертым перед Куартараро, а Андреа Довициозо стал быстрейшим среди гонщиков на Ducati, показав шестое время – и при этом проехал лишь пять кругов.

Алекс Маркес второй день подряд закончил тесты лучшим среди новичков, показав 17-й результат. Лекуона стал 20-м, Биндер 22-м, а гонщик Академии Avintia Эрик Гранадо замкнул протокол.

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Результаты второго дня тестов в Хересе