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MotoGP Новости

Маркес допустил, что уже не вернется в гонки

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Шестикратный чемпион MotoGP рассказал, как проходит его восстановление после травмы глаза

Маркес допустил, что уже не вернется в гонки

Марк Маркес вынужден был пропустить два финальных Гран При минувшего сезона, когда во время мотокроссовой тренировки в ноябре получил сотрясение мозга. Из-за этого у испанца обострились старые проблемы со зрительным нервом, первопричиной которых стала авария 2011 года в классе Moto2.

В четверг компания Honda опубликовала сообщение, что Марк в достаточной степени восстановился, чтобы на этой неделе начать новые тренировки на кроссовом байке.

Однако сам он, выступая на гоночной презентации в пятницу, был более осторожен в оценках. Отвечая на вопрос Motorsport.com о своем состоянии, Марк заметил: «Когда речь идет о таких вопросах, как выздоровление после проблем со зрением, ты не можешь ничего планировать. 

Или ты видишь хорошо, или плохо. Или да, или нет. Понятно, что сам я больше всех хотел вернуться на байк – прямо на следующий день после травмы. 

Но у меня уже есть опыт 2011 года, когда ситуация была в точности такой же. Ты не можешь ничего знать и ни о чем говорить.

Врачи тоже не говорили мне, буду я в порядке через три месяца, через шесть или вообще уже в следующем месяце. Даже они не знали этого. 

Так что ситуация непростая, но шаг за шагом она улучшается. С такой травмой прогнозировать что-то бессмысленно. Возможно, потребуется операция. Возможно, придется ждать. Возможно, вообще не получится вернуться на байк. Сложность именно в том, что будущее неизвестно. 

Но в последний месяц я явно чувствую серьезный прогресс. Сначала я начал небольшие поездки на велосипеде, потом на маунтин-байке. Ощущения были позитивными. 

На этой неделе медики осмотрели меня и дали разрешение проехать на мотоцикле».

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Repsol Media

Маркес допустил, что в случае позитивного развития событий сможет приступить к работе с Honda уже на февральских предсезонных тестах в Малайзии, отметив при этом: «Я хочу провести [до этого] как можно больше тренировок на мотоцикле, причем на реальной трассе Гран При. Мне важно быть на 100 процентов уверенным, что если уж я начинаю подготовку, то пребываю в полном порядки и буду готов провести полноценный сезон».  

По словам шестикратного чемпиона премьер-класса, сейчас вероятность того, что ему потребуется операция, постепенно становится все ниже, но полностью исключать этот сценарий еще рано. 

«Я сел на мотоцикл именно потому, что сейчас операция, похоже, не потребуется, – объяснил 28-летний гонщик. – И потому, что со зрением все в порядке. Но сейчас мне важно слушать докторов. 

Они хотят посмотреть, что будет на трассе Гран При с ее скоростями. Провести однодневные тесты и проехать много кругов. Это покажет, есть у меня проблемы или нет. 

Так что надо следить за состоянием, а уж потом принимать решение, ехать ли в Малайзию. Именно поэтому мы с самого начала подходили к восстановлению предельно консервативно. Шаг за шагом время все исправит.

А если нет, придется делать операцию. Но похоже, пока все идет в верном направлении. Надеюсь, новое вмешательство мне не потребуется».

Ранее Марк пропустил сезон-2020 года из-за сложной реабилитации после перелома плеча.

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