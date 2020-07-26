Маркес: Чемпионат без меня не теряет ценность

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес сломал руку на первом этапе сезона-2020 и из-за травмы пропустит вторую гонку чемпионата. Это дает его конкурентам шанс существенно оторваться в личном зачете. Но сам Маркес считает, что его отсутствие не снизит значимость победы кого-то из них в чемпионате.

«Ты становишься чемпионом потому, что делаешь что-то лучше других, – сказал Маркес. – И ценность у этого всегда одинакова. Конечно, всегда хочется выступать против всех соперников, и завоевывать титул на трассе. Но если кто-то получает травму, ты в этом не виноват, и ценность титула не меняется».

А вот семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси не уверен, что травма выведет Маркеса из чемпионской гонки: «В первую очередь, это зависит от того, как много очков успеют набрать Куартараро, Виньялес и Довициозо. Чемпионат короткий и Маркес начнет его с отставанием. Но в первой гонке у него был отличный темп и он мог победить. Он был быстрее всех, так что я не думаю, что для него все кончено».

С Росси согласен и Фабио Куартараро, который возглавляет чемпионат после победы на первом этапе: «Конечно, Маркес претендует на титул. В таком коротком чемпионате две гонки с нулями сильно мешают, но потенциал Марка мы знаем.

В прошлом году он поставил исторический рекорд по набранным очкам, так что он точно кандидат на титул. Мы получили хороший шанс и сделаем все возможное, но Марк вернется в Брно в хорошей форме».

Вторая гонка в Хересе начнется в воскресенье, 26 июля, в 15:00 по московскому времени. Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажет ее в прямом эфире.