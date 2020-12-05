Маркес без гонок: «растерял все мускулы» и ругает врачей

Марк Маркес назвал ошибкой свою попытку оперативно вернуться в число участников чемпионата после перелома руки, полученного на первой гонке этого сезона.

Испанец, которому сразу же была сделана операция, попробовал выйти на старт уже через неделю, на втором этапе чемпионата. Однако после участия в пятничных тренировках был вынужден отказаться от этой идеи – и с тех пор не выступал в гонках MotoGP. Более того, пилоту потребовались еще две операции. Последняя прошла на этой неделе – и восстановление после нее займет до полугода. Таким образом, многократный чемпион мира может пропустить до трети следующего сезона.

«Пластина в моей руке сломалась, когда я открывал сдвижную дверь, чтобы выйти в сад, – вспомнил Маркес события лета в интервью стриминг-сервису DAZN. – Но это стало следствием нагрузок, которые рука испытала после возвращения на трассу.

Так что, да, попытка быстро вернуться в гонки была ошибкой. Это открыло мне глаза на то, что бесстрашие гонщиков – не только достоинство, но и недостаток. Нам нужны врачи, чтобы открывать нам глаза на происходящее.

После операции первый вопрос, который задает мотогонщик – когда он снова сможет гоняться? И в этот момент врачи должны остановить его, если они видят опасность, заставить его посмотреть на вещи трезво.

Я ехал на гонку без каких-либо плохих предчувствий или беспокойства. Потому что врачи мне сказали, что все должно быть в порядке. Сам-то я смелый, но голову на плечах все-таки имею. И если бы мне сказали, что пластина может сломаться, я бы не сел на мотоцикл и не стал бы разгоняться до 300 км/ч».

Также Маркес сообщил, что за время вынужденного бездействия «растерял все мускулы» - и сейчас весит 61 кг вместо прежних 65.

Тем временем видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» помогает поклонникам MotoGP скрасить межсезонье: у подписчиков есть возможность посмотреть записи гонок, вошедших в историю чемпионата, обзорные программы по итогам недавно закончившегося сезона и документальные фильмы о главных героях турнира. Один из этих фильмов – «Улыбка чемпиона» – кстати, посвящен Марку Маркесу.