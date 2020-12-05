Маркес без гонок: «растерял все мускулы» и ругает врачей
Лучший мотогонщик современности признал, что поспешил вернуться за руль после травмы в начале этого сезона
Марк Маркес назвал ошибкой свою попытку оперативно вернуться в число участников чемпионата после перелома руки, полученного на первой гонке этого сезона.
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Испанец, которому сразу же была сделана операция, попробовал выйти на старт уже через неделю, на втором этапе чемпионата. Однако после участия в пятничных тренировках был вынужден отказаться от этой идеи – и с тех пор не выступал в гонках MotoGP. Более того, пилоту потребовались еще две операции. Последняя прошла на этой неделе – и восстановление после нее займет до полугода. Таким образом, многократный чемпион мира может пропустить до трети следующего сезона.
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«Пластина в моей руке сломалась, когда я открывал сдвижную дверь, чтобы выйти в сад, – вспомнил Маркес события лета в интервью стриминг-сервису DAZN. – Но это стало следствием нагрузок, которые рука испытала после возвращения на трассу.
Так что, да, попытка быстро вернуться в гонки была ошибкой. Это открыло мне глаза на то, что бесстрашие гонщиков – не только достоинство, но и недостаток. Нам нужны врачи, чтобы открывать нам глаза на происходящее.
После операции первый вопрос, который задает мотогонщик – когда он снова сможет гоняться? И в этот момент врачи должны остановить его, если они видят опасность, заставить его посмотреть на вещи трезво.
Я ехал на гонку без каких-либо плохих предчувствий или беспокойства. Потому что врачи мне сказали, что все должно быть в порядке. Сам-то я смелый, но голову на плечах все-таки имею. И если бы мне сказали, что пластина может сломаться, я бы не сел на мотоцикл и не стал бы разгоняться до 300 км/ч».
Также Маркес сообщил, что за время вынужденного бездействия «растерял все мускулы» - и сейчас весит 61 кг вместо прежних 65.
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Тем временем видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» помогает поклонникам MotoGP скрасить межсезонье: у подписчиков есть возможность посмотреть записи гонок, вошедших в историю чемпионата, обзорные программы по итогам недавно закончившегося сезона и документальные фильмы о главных героях турнира. Один из этих фильмов – «Улыбка чемпиона» – кстати, посвящен Марку Маркесу.
Предыдущая новость
Маркес рискует пропустить треть следующего сезона MotoGP. Гонщику сделали уже третью операцию
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Марк Маркес
|Автор
|Кирилл Качнов