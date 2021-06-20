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MotoGP / Гран При Германии Отчет о гонке

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии

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, Ответственный редактор

На «Заксенринге» шестикратный чемпион мира был таким, каким все привыкли видеть его до травмы руки – испанец не оставил соперникам ни единого шанса

Маркес триумфально вернулся на вершину подиума MotoGP в Германии

Еще до старта уик-энда Марк Маркес говорил, что конфигурация немецкой трассы с минимальным числом правых поворотов наилучшим образом подходит ему, почти не нагружая больную руку.

В воскресенье гонщик Honda блистательно доказал правоту этих слов: стартовав пятым, он сразу же поднялся на второе место, после чего в короткой дуэли взял верх над Алешем Эспаргаро на Aprilia – и умчался вперед. 

 

Все попытки соперников догнать Марка ни к чему не привели, и Маркес одержал 57-ю победу в карьере – и первую с ноября 2019 года. Сложно переоценить достижение гонщика, который до этого с трудом заезжал даже в десятку сильнейших. Ни разу с момента злосчастного падения в Хересе прошлым летом мы не видели испанца настолько быстрым.

В концовке гонки лидера начал понемногу догонять Мигель Оливейра из KTM. Поединок вышел невероятно напряженным. Двухсекундный отрыв стал медленно, но неумолимо таять – и сократился до восьми десятых. Однако до серьезной борьбы за победу так и не дошло, Маркес сохранял достаточное преимущество. На последних кругах португалец и вовсе начал отставать, оставшись вторым. 

 

Подиум дополнил лидер сезона Фабио Куартараро. В первом повороте он сместился в сторону, избегая контакта с Маркесом, из-за чего откатился на третью позицию. Но французу из Yamaha удалось вернуться в тройку и заработать важные очки.

Фабио смог возглавить плотную группу, а затем и оторваться от нее, оставив преследователям спор за четвертое место. Его после нескольких перестановок отвоевал Брэд Биндер, опередивший Франческо Баньяю и Джека Миллера.

Алеш Эспаргаро после отличной квалификации и сильного начала гонки не смог порадовать Aprilia. Он постепенно терял позиции и в итоге завершил борьбу седьмым. Еще на строчку ниже в итоговом протоколе расположился обладатель поула Жоан Зарко, чей гоночный темп оказался явно хуже квалификационного.

Действующий чемпион Хоан Мир завершил гонку девятым. став лучшим представителем Suzuki. Еще хуже день сложился для Франко Морбиделли и Маверика Виньялеса – два победителя Гран При оказались последними.

Уже на первых кругах гонка потеряла троих участников – Алекс Маркес столкнулся с Данило Петруччи, а Лоренцо Савадори не удержал равновесие. Эти сходы оказались единственными.

Результаты Гран При Германии

Позиция # Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 93 Spain Марк Маркес Honda -  
2 88 Portugal Мигель Оливейра KTM 1.610 1.610
3 20 France Фабио Куартараро Yamaha 6.772 6.772
4 33 South Africa Брэд Биндер KTM 7.922 7.922
5 63 Italy Франческо Баньяя Ducati 8.591 8.591
6 43 Australia Джек Миллер Ducati 9.086 9.086
7 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 9.371 9.371
8 5 France Жоан Зарко Ducati 11.439 11.439
9 36 Spain Хоан Мир Suzuki 11.625 11.625
10 44 Spain Пол Эспаргаро Honda 14.769 14.769
11 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 16.803 16.803
12 89 Spain Хорхе Мартин Ducati 16.915 16.915
13 30 Japan Такааки Накагами Honda 19.217 19.217
14 46 Italy Валентино Росси Yamaha 22.300 22.300
15 10 Italy Лука Марини Ducati 23.615 23.615
16 23 Italy Энеа Бастьянини Ducati 23.738 23.738
17 27 Spain Икер Лекуона KTM 23.946 23.946
18 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 24.414 24.414
19 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 24.715 24.715
  32 Italy Лоренцо Савадори Aprilia    
  9 Italy Данило Петруччи KTM    
  73 Spain Алекс Маркес Honda    
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