Еще до старта уик-энда Марк Маркес говорил, что конфигурация немецкой трассы с минимальным числом правых поворотов наилучшим образом подходит ему, почти не нагружая больную руку.

В воскресенье гонщик Honda блистательно доказал правоту этих слов: стартовав пятым, он сразу же поднялся на второе место, после чего в короткой дуэли взял верх над Алешем Эспаргаро на Aprilia – и умчался вперед.

Все попытки соперников догнать Марка ни к чему не привели, и Маркес одержал 57-ю победу в карьере – и первую с ноября 2019 года. Сложно переоценить достижение гонщика, который до этого с трудом заезжал даже в десятку сильнейших. Ни разу с момента злосчастного падения в Хересе прошлым летом мы не видели испанца настолько быстрым.

В концовке гонки лидера начал понемногу догонять Мигель Оливейра из KTM. Поединок вышел невероятно напряженным. Двухсекундный отрыв стал медленно, но неумолимо таять – и сократился до восьми десятых. Однако до серьезной борьбы за победу так и не дошло, Маркес сохранял достаточное преимущество. На последних кругах португалец и вовсе начал отставать, оставшись вторым.

Подиум дополнил лидер сезона Фабио Куартараро. В первом повороте он сместился в сторону, избегая контакта с Маркесом, из-за чего откатился на третью позицию. Но французу из Yamaha удалось вернуться в тройку и заработать важные очки.

Фабио смог возглавить плотную группу, а затем и оторваться от нее, оставив преследователям спор за четвертое место. Его после нескольких перестановок отвоевал Брэд Биндер, опередивший Франческо Баньяю и Джека Миллера.

Алеш Эспаргаро после отличной квалификации и сильного начала гонки не смог порадовать Aprilia. Он постепенно терял позиции и в итоге завершил борьбу седьмым. Еще на строчку ниже в итоговом протоколе расположился обладатель поула Жоан Зарко, чей гоночный темп оказался явно хуже квалификационного.

Действующий чемпион Хоан Мир завершил гонку девятым. став лучшим представителем Suzuki. Еще хуже день сложился для Франко Морбиделли и Маверика Виньялеса – два победителя Гран При оказались последними.

Уже на первых кругах гонка потеряла троих участников – Алекс Маркес столкнулся с Данило Петруччи, а Лоренцо Савадори не удержал равновесие. Эти сходы оказались единственными.

Результаты Гран При Германии