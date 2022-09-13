Марк Маркес вернется в MotoGP в этот уик-энд в Арагоне

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После майского Гран При Италии Маркес решил, что возьмет паузу в выступлениях и займется собственным здоровьем. Гонщику нужна была четвертая операция на руке, которую он сломал еще в 2020-м, упав в Хересе.

«Как вы видите, я улыбаюсь. Это значит, что я буду на Гран При Арагона. Буду выступать, разумеется, – сказал Марк в видеоролике, опубликованном в социальных сетях. – После обсуждения с медиками и с командой, мы решили, что самое лучшее восстановление – это возвращение на мотоцикл и пройденные километры в преддверии нового сезона.

Выступление на Гран При Арагона перед своими болельщиками бесценно. Уверен, ваша поддержка поможет мне по ходу всего уик-энда. Очень жду пятницы и возможности сесть на байк».

Шестикратный чемпион премьер-класса посвятил лето своему здоровью, первые тесты на технике MotoGP он провел только в сентябре в Мизано.

После той сессии испанец сказал, что «испытывал больше боли, чем удовольствия», но проехал в общей сложности сотню кругов и остался доволен состоянием руки.

«Все прошло естественно, – рассказал Марк. – Когда я еду медленно и не атакую, все в порядке, но когда требуется полная мускульная сила, становится понятно, что мне нужно становиться сильнее, чтобы стабилизировать плечо. Так я смогу работать гораздо лучше.

В левых поворотах мне стало комфортнее, чем прежде. В правых силы пока не хватает, когда я атакую. Из-за этого на быстрых участков я теряю по несколько десятых, но в то же время чувствую, что еду безопасно. И это важно для меня».

Гран При Арагона пройдет 16-18 сентября на трассе «Моторлэнд».

Для Honda нынешний сезон складывается предельно неудачно – марка занимает последнее место в зачете, недавно она впервые с Гран При Франции 1982 года не смогла заработать в гонке ни одного очка.

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