Марк Маркес сломал руку

Действующий чемпион премьер-класса MotoGP получил перелом руки. Спортсмен лидировал в гонке, но после ошибки откатился далеко назад и начал прорываться через пелотон.

С 16-го места Маркес пробился на третье. Испанец вовсю наседал на Маверика Виньялеса, но вторично ошибся на 22-м круге, что привело к «хай-сайду» в третьем повороте и падению на высокой скорости.

Хотя Марк сам дошел до судейской позиции, так его уложили на носилки, после чего отправили в больницу. Главный врач MotoGP Анхель Чарте подтвердил, что у Маркеса диагностирован перелом правой руки. Во вторник гонщика ждет операция в Барселоне.

«Это было падение с большой энергией, приведшее к травме груди с правой стороны, – цитирует Чарте пресс-служба серии. – Правая рука испытала пневматическое воздействие в районе плечевой кости. Перелом без сильного смещения, но рука все равно обездвижена».

При этом медики допускают, что даже с таким повреждением Маркес сможет уже через неделю выступить в Гран При Андалусии. Ранее у испанца уже были проблемы в области плеч, которые требовали операций и длительной реабилитации.

По ходу уик-энда в Хересе падение закончилось переломом для Алекса Ринса из Suzuki, сломавшего правое плечо во время квалификации, а Кэл Кратчлоу оказался вне игры после разминки.

Марк Маркес не пропускал гонок в чемпионате мира с 2011 года, когда он выступал в Moto2 и получил опасное повреждение глаза.