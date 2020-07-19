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Марк Маркес сломал руку

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Марк Маркес сломал руку
Автор:
19 июл. 2020 г., 14:21

Обследование в больнице после серьезной аварии в первой гонке MotoGP выявило у испанца перелом правой руки. Операция пройдет во вторник

Действующий чемпион премьер-класса MotoGP получил перелом руки. Спортсмен лидировал в гонке, но после ошибки откатился далеко назад и начал прорываться через пелотон.

С 16-го места Маркес пробился на третье. Испанец вовсю наседал на Маверика Виньялеса, но вторично ошибся на 22-м круге, что привело к «хай-сайду» в третьем повороте и падению на высокой скорости.

 

Хотя Марк сам дошел до судейской позиции, так его уложили на носилки, после чего отправили в больницу. Главный врач MotoGP Анхель Чарте подтвердил, что у Маркеса диагностирован перелом правой руки. Во вторник гонщика ждет операция в Барселоне. 

«Это было падение с большой энергией, приведшее к травме груди с правой стороны, – цитирует Чарте пресс-служба серии. – Правая рука испытала пневматическое воздействие в районе плечевой кости. Перелом без сильного смещения, но рука все равно обездвижена». 

При этом медики допускают, что даже с таким повреждением Маркес сможет уже через неделю выступить в Гран При Андалусии. Ранее у испанца уже были проблемы в области плеч, которые требовали операций и длительной реабилитации. 

По ходу уик-энда в Хересе падение закончилось переломом для Алекса Ринса из Suzuki, сломавшего правое плечо во время квалификации, а Кэл Кратчлоу оказался вне игры после разминки. 

Марк Маркес не пропускал гонок в чемпионате мира с 2011 года, когда он выступал в Moto2 и получил опасное повреждение глаза.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Сессия Гонка
Местонахождение Херес
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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