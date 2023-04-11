Марк Маркес не сумел восстановиться от травм и пропустит этап MotoGP в Остине
Команда Honda объявила, что испанец не сможет в этот уик-энд выйти на старт Гран При Америк
Шестикратный чемпион мира Марк Маркес попал в аварию на первых кругах дебютной гонки нового сезона MotoGP в Портимане и сломал большой палец на правой руке.
На следующий день стало известно, что гонщику Honda потребовалась операция, и он пропустит второй этап в Аргентине.
Ожидалось, что возвращение Марка состоится в середине апреля на Гран При Америк – но во вторник команда сообщила, что восстановление 30-летнего спортсмена потребовало чуть больше времени, чем изначально рассчитывали медики.
«По итогам компьютерной томографии Маркес и его врачебная бригада во главе с доктором Игнасио Роджером де Она пришли к выводу, что первая пястная кость по-прежнему находится в процессе заживления, – гласит официальное сообщение Honda. – Вместе с командой было принято решение позволить гонщику полностью восстановить здоровье и избежать ненужных рисков.
Маркес продолжит программу реабилитации, чтобы как можно скорее обрести полноценную форму».
Четвертый этап сезона MotoGP пройдет в финальный уик-энд апреля в Хересе.
Примечательно, что Маркесу, которого судьи FIM сочли виновником столкновения с Мигелем Оливейрой в Портимане, назначали в качестве штрафа двойной проезд по «длинной петле» на следующем этапе в Аргентине.
Однако Марк пропускал его из-за травмы, вследствие чего спортивные власти изменили формулировку его наказания, которое теперь следовало отбыть на ближайшем этапе, где испанец выйдет на старт.
Однако в ответ на это Honda подала протест, сочтя такие действия неправомерными. Пока гонщик восстанавливает здоровье, точку в этом вопросе предстоит поставить Апелляционному суду.
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