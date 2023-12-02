Марк Маркес назвал главные отличия Ducati от Honda после первых тестов

Трансфер Марка Маркеса стал одним из самых громких события прошедшего сезона в MotoGP. После 11 сезонов и шести титулов с Honda гонщик перешел в лагерь Ducati, где его ждут выступления за сателлит Gresini.

В начале этой недели Марк провел в Валенсии первые тесты своего нового мотоцикла – по результатам официальной сессии он показал четвертое время дня и второе среди всех представителей Ducati.

По контракту с Honda и прежними спонсорами 30-летний спортсмен до конца календарного года не имеет права общаться с репортерами, потому о впечатлениях от начала работы пока можно судить только со слов спортивного директора Gresini Микеле Мазини, который назвал ситуацию «потрясающей».

Однако представители СМИ не захотели пребывать в неведении – и с помощью направленных микрофонов смогли разобрать, о чем разговаривал Марк со своим новым гоночным инженером Фрэнки Каршеди в глубине гаража. Речь шла о сравнении Ducati и Honda.

«Сцепление сзади гораздо лучше, – говорит Марк на коротком видео. – А еще Ducati куда менее требовательна в физическом плане. Из-за этого гораздо проще менять траекторию. Я заметил это в связках поворотов.

На торможении приходится действовать аккуратно: если быть агрессивнее задок разгружается, и байк становится нестабильным. Зато на входе в повороты уверенности гораздо больше [чем с Honda].

Что касается передка, то пока я недостаточно знаю мотоцикл, чтобы сильно нагружать его. Но у меня так и не получилось перепилотировать. Переднее колесо просто начинает скользить наружу поворота, и ты замедляешься».

В среду после тестов Марк вернулся домой в Мардид, где ему сделали операцию фасциотомии на правом предплечье. Такое вмешательство необходимо, когда требуется подправить неверное развитие костей и мышц после прежних травм. Маркес жаловался на боли во второй половине сезона.

Уже в четверг шестикратный чемпион премьер-класса полетел в Японию, где его ждет прощание с Honda в рамках традиционных Гоночных дней бренда на «Сузуке».