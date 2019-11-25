Лукинелли: Росси давно нужно было уйти

В начале следующего года Валентино Росси исполнится 41 год. Он минимум на семь лет старше всех остальных участников MotoGP, однако Доктор не раз говорил, что не намерен пока завершать карьеру. При этом Росси не побеждал в гонках с 2017 года и в завершившемся сезоне уступил своему напарнику Маверику Виньялесу.

По мнению чемпиона премьер-класса 1981 года, соотечественника Росси Марко Лукинели, Валентино следовало уйти ранее, когда он был непобежденным.

«Лучше бы Валентино Росси ушел из гонок раньше, – сказал Лукинелли на мероприятии Suzuki в Италии. – Так-то он может продолжать хоть до 50 лет. Будет по-прежнему финишировать седьмым-восьмым. Иногда четвертым и, быть может, раз в год подниматься на подиум. Но мы-то любим того Росси, который побеждает в каждой гонке.

У Валентино есть наследник и это Маркес. Он изучает, повторяет, а затем улучшает приемы соперников. Жалко только, что он не итальянец».

Лукинелли также поддержал решение Хорхе Лоренсо завершить карьеру и заявил, что тому лучше даже не думать о возвращении: «Что касается Лоренсо, то еще никому не удавалось удачно вернуться в гонки. Честно сказать, я даже не верил, что это получится у Михаэля Шумахера в автогонках. Собственно, и не получилось. Так что Лоренсо правильно сделал, что ушел».

Дополнительная информация: Франко Нуньес