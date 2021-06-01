Лучший новичок MotoGP вернется в гонки в этот уик-энд

Хорхе Мартин вернется в число участников чемпионата MotoGP в эти выходные и примет участие в Гран При Каталонии на трассе в Барселоне. Об этом официально заявила команда Pramac, за которую выступает испанец.

Напомним, Мартин – один из трех новичков сезона – ярко проявил себя на второй гонке года, прошедшей на трассе в Катаре. 23-летний пилот выиграл квалификацию, а на финише был третьим. Двум другим новичкам пока не удавалось оказывать так высоко ни в субботу, ни в воскресенье.

Однако уже на следующей гонке в Португалии пилот попал в аварию на тренировку, получив переломы ноги. Из-за этого Мартин не вышел на старт в Портимане и пропустил три следующих гонки.

Замещавшие испанца пилоты за три этапа смогли набрать лишь 1 очко, в то время как у Мартина на счету сейчас 17 баллов. Это на 1 очко меньше, чем у Энеа Бастьянини, который в настоящий момент расположен в турнирной таблице выше всех новичков. Однако мало кто сомневается, что Мартин быстро вернет себе статус лучшего дебютанта сезона.

Как проявит себя испанец по возвращении на трассу – можно будет увидеть с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Напомним, что у зрителей есть возможность следить и за квалификациями, и гонками – причем как в самой быстрой категории, так и в младших классах.