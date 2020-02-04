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MotoGP / Февральская обкатка на «Сепанге» / Новость

Лоренсо: Yamaha идеально подходит моему стилю

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Лоренсо: Yamaha идеально подходит моему стилю
Автор:
, Редактор новостей
4 февр. 2020 г., 15:45

Хорхе Лоренсо поделился первыми впечатлениями от управления байком Yamaha на обкатке в Малайзии.

С Yamaha Хорхе Лоренсо выиграл три титула за девять сезонов, прежде чем перешел сначала в Ducati, а затем в Honda.

Из-за травм и неудовлетворительных результатов на байке RC213V Лоренсо решил уйти из гонок, но вскоре принял приглашение от Yamaha стать тест-пилотом и в этот вторник впервые за три года сел на ее мотоцикл.

«Я долго ждал этого дня, – написал Лоренсо в социальных сетях. – Я немного нервничал, ведь мне предстояло понять несколько вещей – сильно ли изменился мотоцикл за три года, потерял ли он некоторые из своих сильных сторон. Но я понял, что нет, его характеристики остались прежними. У него есть множество сильных сторон, есть несколько слабых. Мы уже проанализировали их, чтобы улучшить в будущем.

Я быстро понял, что байк очень послушный, он не сильно требователен к гонщику с физической точки зрения, двигатель работает гладко. Для моего стиля езды он идеален, все еще идеален».

Лоренсо завершил 46 кругов во вторник и показал восьмое время, уступив секунду Полу Эспаргаро из KTM.

«Три месяца без мотоцикла – это долгий срок, а на Yamaha я не ездил три года. Поэтому я не торопился, но с каждым выездом на трассу улучшал свое время на секунду. В итоге мы уступили секунду лучшему в результату. Вполне приемлемое время для первого дня и с таким небольшим количеством кругов. Я счастлив, команда идеальна, мотоцикл по-прежнему конкурентоспособен, и я уверен, что сообща мы сделаем его еще лучше».

Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральская обкатка на «Сепанге»
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Валентин Хорунжий

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