Лоренсо: Yamaha идеально подходит моему стилю

С Yamaha Хорхе Лоренсо выиграл три титула за девять сезонов, прежде чем перешел сначала в Ducati, а затем в Honda.

Из-за травм и неудовлетворительных результатов на байке RC213V Лоренсо решил уйти из гонок, но вскоре принял приглашение от Yamaha стать тест-пилотом и в этот вторник впервые за три года сел на ее мотоцикл.

«Я долго ждал этого дня, – написал Лоренсо в социальных сетях. – Я немного нервничал, ведь мне предстояло понять несколько вещей – сильно ли изменился мотоцикл за три года, потерял ли он некоторые из своих сильных сторон. Но я понял, что нет, его характеристики остались прежними. У него есть множество сильных сторон, есть несколько слабых. Мы уже проанализировали их, чтобы улучшить в будущем.

Я быстро понял, что байк очень послушный, он не сильно требователен к гонщику с физической точки зрения, двигатель работает гладко. Для моего стиля езды он идеален, все еще идеален».

Лоренсо завершил 46 кругов во вторник и показал восьмое время, уступив секунду Полу Эспаргаро из KTM.

«Три месяца без мотоцикла – это долгий срок, а на Yamaha я не ездил три года. Поэтому я не торопился, но с каждым выездом на трассу улучшал свое время на секунду. В итоге мы уступили секунду лучшему в результату. Вполне приемлемое время для первого дня и с таким небольшим количеством кругов. Я счастлив, команда идеальна, мотоцикл по-прежнему конкурентоспособен, и я уверен, что сообща мы сделаем его еще лучше».

Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».