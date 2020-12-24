Лоренсо вышел в финал конкурса талантов, исполняя песни в костюме ворона
Чемпион MotoGP принял участие в шоу-турнире для знаменитостей, где проявил себя с новой стороны
Хорхе Лоренсо, покинувший чемпионат мира в конце 2019 года после серии травм, выступил в испанском телешоу, герои которого, скрываясь под маской инкогнито, демонстрируют жюри и публике свои умения.
Мотогонщик, избравший сценический костюм гигансткого ворона, легко прошел первые стадии, где исполнил «Морадо» Джей Болдвина и Walk of Life группы «Дайр Стрейтс».
Обладатель трех титулов в премьер-классе попал в четверку финалистов, но на этой стадии выбыл из борьбы, после чего по правилам шоу раскрыл себя, сняв маску. Хорхе назвал свое выступление «невероятным и незабываемым опытом».
Участник 200 с лишним Гран При после неудачного опыта выступлений в Ducati и особенно Honda в прошедшем сезоне был гонщиком-испытателем Yamaha – эту работу он получил по протекции бывшего напарника Валентино Росси.
Недавно японский производитель отказался от продления сотрудничества с 33-летним Лоренсо, заменив его на потерявшего место в пелотоне Кэла Кратчлоу.
Планы Хорхе на 2021-й пока неизвестны. Ходили слухи о его возможном переходе в тестовую бригаду Aprilia, однако итальянцы предпочли продолжить работу с Брэдли Смитом и Лоренцо Савадори.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Хорхе Лоренсо
|Автор
|Льюис Дункан