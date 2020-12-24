Хорхе Лоренсо, покинувший чемпионат мира в конце 2019 года после серии травм, выступил в испанском телешоу, герои которого, скрываясь под маской инкогнито, демонстрируют жюри и публике свои умения.

Мотогонщик, избравший сценический костюм гигансткого ворона, легко прошел первые стадии, где исполнил «Морадо» Джей Болдвина и Walk of Life группы «Дайр Стрейтс».

Обладатель трех титулов в премьер-классе попал в четверку финалистов, но на этой стадии выбыл из борьбы, после чего по правилам шоу раскрыл себя, сняв маску. Хорхе назвал свое выступление «невероятным и незабываемым опытом».

Участник 200 с лишним Гран При после неудачного опыта выступлений в Ducati и особенно Honda в прошедшем сезоне был гонщиком-испытателем Yamaha – эту работу он получил по протекции бывшего напарника Валентино Росси.

Недавно японский производитель отказался от продления сотрудничества с 33-летним Лоренсо, заменив его на потерявшего место в пелотоне Кэла Кратчлоу.

Планы Хорхе на 2021-й пока неизвестны. Ходили слухи о его возможном переходе в тестовую бригаду Aprilia, однако итальянцы предпочли продолжить работу с Брэдли Смитом и Лоренцо Савадори.