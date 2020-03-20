Лоренсо: Вероятность полноценного возвращения – 2 %

В прошлом году после неудачного сезона в составе заводской команды Honda Хорхе Лоренсо принял решение закончить карьеру в MotoGP – однако вскоре присоединился к коллективу Yamaha в роли тест-пилота. А недавно японцы объявили о планах заявить испанца на июньскую гонку в Барселоне, воспользовавшись правилом уайлд-кард.

Это сразу же спровоцировало предположения, что Yamaha рассматривает вариант полноценного возвращения Лоренсо в чемпионат в 2021 году. Однако сам испанец не готов заглядывать так далеко.

«Чем больше чемпионов на старте – тем лучше для болельщиков и для организаторов, – рассказал пилот в интервью итальянскому телеканалу Sky. – Но в ноябре я принял решение [завершить карьеру] – и на 98 % уверен, что моя позиция не изменится.

Я понимаю, что многие мои поклонники будут рады моему возвращению – потому что они обратили внимание на мотогонки благодаря мне. Но я сделал свой выбор – и думаю, болельщикам надо выбрать другого кумира. Конечно, в теории возможно все, а люди склонны менять свою точку зрения – но мне пока сказать нечего».

Пока сложно предположить, когда именно начнется новый сезон MotoGP (пока первой гонкой в календаре стоит Гран При Испании в первые выходные мая) – но когда он все-таки начнется, квалификации и гонки всех трех классов можно будет в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».