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MotoGP Новости

Лоренсо вернулся в гонки. Но в автомобильные

Трехкратный чемпион MotoGP проведет полный сезон в итальянском Кубке Porsche

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Лоренсо вернулся в гонки. Но в автомобильные
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Испанский гонщик Хорхе Лоренсо, который трижды выигрывал чемпионат MotoGP, пока не завершил карьеру мотогонщика, в этом году проведет полный сезон в итальянской серии Porsche Carrera Cup. Он будет выступать на автомобиле Porsche 911 GT3 Cup последней генерации.

Лоренсо договорился о выступлении за команду Q8 Hi Perform, которую поддерживают и организаторы чемпионата. Собственно, последние не отрицают и того, что сами хотели заполучить в кубок Лоренсо, дабы привлечь к соревнованиям больше внимания.

Сам Кубок Porsche водится в Италии уже 16-й сезон. Ранее Лоренсо тренировался на симуляторе этой серии и в конце прошлого года участвовал в тренировочных заездах.

Серия стартует с тестов в апреле и первой гонки в мае, а завершится в конце октября. Она проводится на самых известных итальянских трассах, включая Монцу, а также знакомые пилоту по MotoGP Муджелло и Мизано.

Сам Лоренсо ранее заявлял, что его новой мечтой в автомобильном спорте является старт в «24 часах Ле-Мана». Характерно, что о том же мечтает и бывший соперник Лоренсо по MotoGP Валентино Росси.

Вчера Росси со своей командой провел на автомобиле Audi R8 первую гонку чемпионата World GT Challange, которая состоялась в Имоле. Экипаж финишировал 17-м, причем сам Росси запомнился совершенной им ошибкой, типичной для новичков: он не сумел остановиться на пит-стопе в положенном месте и был вынужден проехать еще один круг и повторно заехать в боксы.

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