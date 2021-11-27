Лоренсо вернется в гонки по приглашению Росси

Пятикратный чемпион мира по мотогонкам Хорхе Лоренсо покинул MotoGP после 2019 года, но вскоре вернется в седло, причем по приглашению своего давнего соперника Валентино Росси. Речь идет об участии испанца в дружеской гонке «100 километров для чемпионов», которую Росси проводит на собственном ранчо в Италии.

Это гравийная трасса, которую Росси построил для себя самого и для участников своей академии. Она расположена в коммуне Тавуллия, на земле Росси.

«Я благодарен Росси за приглашение, – заявил Лоренсо. – Мне всегда хотелось побывать на его ранчо, так что я согласился. Мне нравятся гравийные трассы.

У нас есть много памятных моментов из совместных выступлений в прошлом. Но в этот раз для меня все это будет совершенно новым опытом, где я собираюсь кататься в свое удовольствие».

При этом Лоренсо признал, что давно не тренировался, утратил форму и даже не рассчитывает на то, что сможет бороться за победу в гонке.