Лоренсо вернется в гонки MotoGP в Барселоне
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Трехкратный чемпион мира примет участие в Гран При на Yamaha
Хорхе Лоренсо покинул чемпионат MotoGP в конце прошлого года, проведя крайне тяжелый сезон с Honda и получив травму после падения в Ассене. Однако к началу этого сезона стало известно, что испанец вернулся в чемпионат в качестве тест-пилота Yamaha.
Тогда же появились предположения, что Лоренсо сможет принять участие и в гонках по правилам уайлд-кард. Теперь сам гонщик объявил, что сделает это в Барселоне.
Лоренсо трижды становился чемпионом MotoGP. Каждый раз ему удавалось сделать это на байке Yamaha. Пока не известно, будет ли возвращение Лоренсо в Барселоне единственным в этом году.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Хорхе Лоренсо В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Лоренсо вернется в гонки MotoGP в Барселоне
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