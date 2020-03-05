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Лоренсо вернется в гонки MotoGP в Барселоне

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Лоренсо вернется в гонки MotoGP в Барселоне
Автор:
, Редактор
5 мар. 2020 г., 13:19

Трехкратный чемпион мира примет участие в Гран При на Yamaha

Хорхе Лоренсо покинул чемпионат MotoGP в конце прошлого года, проведя крайне тяжелый сезон с Honda и получив травму после падения в Ассене. Однако к началу этого сезона стало известно, что испанец вернулся в чемпионат в качестве тест-пилота Yamaha.

Тогда же появились предположения, что Лоренсо сможет принять участие и в гонках по правилам уайлд-кард. Теперь сам гонщик объявил, что сделает это в Барселоне.

 

Лоренсо трижды становился чемпионом MotoGP. Каждый раз ему удавалось сделать это на байке Yamaha. Пока не известно, будет ли возвращение Лоренсо в Барселоне единственным в этом году.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Автор Сергей Иванов

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