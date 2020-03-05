Лоренсо вернется в гонки MotoGP в Барселоне

Хорхе Лоренсо покинул чемпионат MotoGP в конце прошлого года, проведя крайне тяжелый сезон с Honda и получив травму после падения в Ассене. Однако к началу этого сезона стало известно, что испанец вернулся в чемпионат в качестве тест-пилота Yamaha.

Тогда же появились предположения, что Лоренсо сможет принять участие и в гонках по правилам уайлд-кард. Теперь сам гонщик объявил, что сделает это в Барселоне.

Лоренсо трижды становился чемпионом MotoGP. Каждый раз ему удавалось сделать это на байке Yamaha. Пока не известно, будет ли возвращение Лоренсо в Барселоне единственным в этом году.