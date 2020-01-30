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MotoGP / Новость

Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha

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Лоренсо станет тест-пилотом Yamaha
Автор:
, редактор
30 янв. 2020 г., 07:39

Трехкратный чемпион мира вернется в MotoGP в новом статусе.

Хорхе Лоренсо покинул MotoGP по итогам сезона-2019, в ходе которого испанец ни разу не смог финишировать в топ-10. 32-летний гонщик договорился о разрыве контракта с чемпионской командой Honda и объявил о завершении гоночной карьеры. Однако, уже в 2020 году Лоренсо вернется в чемпионат в новом статусе. 

Лоренсо принял предложения Yamaha, с которой завоевал все три своих чемпионских титула, стать ее тест-пилотом на сезон-2020. Испанец будет работать с бывшим руководителем гаража Валентино Росси Сильвано Гальбузерой, сообщает пресс-служба MotoGP.

В 2020 году за Yamaha продолжит выступать пара пилотов Валентино Росси и Маверик Виньялес. В 2021-м заводской коллектив пополнит Фабио Куартараро, останется ли в нем Росси, пока не известно.

Весь чемпионат MotoGP-2020 можно смотреть на на «Моторспорт.ТВ».

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Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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