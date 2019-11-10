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MotoGP / Гран При Валенсии / Новость

Лоренсо вот-вот сделает важное объявление

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Лоренсо вот-вот сделает важное объявление
Автор:
10 нояб. 2019 г., 11:06

Похоже, что трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо объявит о своем уходе из гонок Гран При.

Промоутеры чемпионата MotoGP внесли в расписание последнего этапа турнира, который проходит в этот уик-энд в испанской Валенсии, пресс-конференцию с гонщиком Honda Хорхе Лоренсо и главой Dorna Кармело Эспелетой. Мероприятие начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.

Аналогичная пресс-конференция в прошлом году прошла на «Заксенринге»: на ней Дани Педроса объявил о своем решении уйти в отставку.

У Лоренсо есть контракт с Honda на сезон-2021. Однако слухи об уходе испанца из чемпионата постоянно подпитываются и далекими от ожидаемых результатами пилота, и ситуацией с его здоровьем (в середине сезона Лоренсо пропустил четыре гонки после падения с байка в Ассене).

Кандидатом на место Лоренсо может стать Жоан Зарко, который ранее захотел уйти из заводской команды KTM в конце сезона, но в итоге был уволен уже осенью. В финальных трех гонках француз заменяет в LCR Honda травмированного Такааки Накагами. В Австралии Зарко финишировал впереди Лоренсо, а в Малайзии держался в топ-10, пока его не сбил Хоан Мир.

Увидеть трансляции квалификаций и гонок Гран При Валенсии в эти выходные вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт ТВ»

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Команды Repsol Honda Team
Автор Джейми Кляйн

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