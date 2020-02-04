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MotoGP / Февральская обкатка на «Сепанге» / Отчет о тестах

Лоренсо проехал первые круги на Yamaha с 2016 года

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Лоренсо проехал первые круги на Yamaha с 2016 года
Автор:
4 февр. 2020 г., 13:03

На «Сепанге» завершился трехдневный шейкдаун MotoGP, по итогам которого Пол Эспаргаро на KTM показал лучшее время.

Три года спустя после ухода из Yamaha Хорхе Лоренсо, который теперь работает тест-пилотом команды, проехал 46 кругов на байке М1 в спецификации 2020 года. Его лучшее время – 2:05.506.

Лоренсо закончил третий и последний день тестов на восьмой строчке, уступив лидеру Полу Эспаргаро секунду с лишним. В первые два дня тестов Лоренсо не принимал участия в заездах, по итогам этих дней быстрейшим становился Дани Педроса на KTM.

В заездах принимали участие все тест-пилоты производителей, призовые гонщики из числа слабейших команд – Aprilia и KTM, – а также новички. 

Алеш Эспаргаро стал вторым по скорости на новом мотоцикле Aprilia RS-GP, следом расположились представители KTM Мигель Оливейра с Педросой. Новый гонщик Honda Алекс Маркес закончил тесты с седьмым временем.

Алекс Маркес, Repsol Honda Team

Алекс Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Repsol Media

7 февраля на трехдневные тесты в Малайзию должны приехать все основные гонщики MotoGP, не считая Андреа Янноне, у которого обнаружили допинг. Слушания его делу состоятся сегодня, 4 февраля.

Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на видоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Итоги шейкдауна:

Поз. Гонщик Байк Первый день Второй день Третий день
1 44 Spain Пол Эспаргаро KTM - 1:59.972 1:59.444
2 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia - - 1:59.622
3 88 Portugal Мигель Оливейра KTM  - 2:00.695 1:59.748
4 26 Spain Дани Педроса KTM 2:00.625 1:59.841 -
5 51 Italy Микеле Пирро Ducati 2:00.642 2:00.695 1:59.922
6 33 South Africa Брэд Биндер KTM 2:01.616 2:00.899 2:00.099
7 73 Spain Алекс Маркес Honda 2:01.317 2:00.270 -
8 6 Germany Штефан Брадль Honda  2:01.637 2:00.749 2:00.441
9 36 Finland Мика Каллио KTM  - - 2:00.472
10 99 Spain Хорхе Лоренсо Yamaha - - 2:00.506
11 50 France Сильвен Гинтоли Suzuki 2:01.220 2:01.125 2:00.655
12 38 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 2:02.760 2:01.240 -
13 27 Spain Икер Лекуона KTM - 2:01.946 2:01.659
14 Y1 Yamaha Test 1 Yamaha - 2:02.713 2:01.908
15 Y2 Yamaha Test 2 Yamaha - 2:03.348 2:02.704
16 32 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 2:05.888 2:03.646 2:02.795
17 Y3 Yamaha Test 3 Yamaha - - 2:02.843

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральская обкатка на «Сепанге»
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Джейми Кляйн

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