Лоренсо проехал первые круги на Yamaha с 2016 года
На «Сепанге» завершился трехдневный шейкдаун MotoGP, по итогам которого Пол Эспаргаро на KTM показал лучшее время.
Три года спустя после ухода из Yamaha Хорхе Лоренсо, который теперь работает тест-пилотом команды, проехал 46 кругов на байке М1 в спецификации 2020 года. Его лучшее время – 2:05.506.
Лоренсо закончил третий и последний день тестов на восьмой строчке, уступив лидеру Полу Эспаргаро секунду с лишним. В первые два дня тестов Лоренсо не принимал участия в заездах, по итогам этих дней быстрейшим становился Дани Педроса на KTM.
В заездах принимали участие все тест-пилоты производителей, призовые гонщики из числа слабейших команд – Aprilia и KTM, – а также новички.
Алеш Эспаргаро стал вторым по скорости на новом мотоцикле Aprilia RS-GP, следом расположились представители KTM Мигель Оливейра с Педросой. Новый гонщик Honda Алекс Маркес закончил тесты с седьмым временем.
Алекс Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Repsol Media
7 февраля на трехдневные тесты в Малайзию должны приехать все основные гонщики MotoGP, не считая Андреа Янноне, у которого обнаружили допинг. Слушания его делу состоятся сегодня, 4 февраля.
Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на видоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Итоги шейкдауна:
|Поз.
|№
|Гонщик
|Байк
|Первый день
|Второй день
|Третий день
|1
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|-
|1:59.972
|1:59.444
|2
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|-
|-
|1:59.622
|3
|88
|Мигель Оливейра
|KTM
|-
|2:00.695
|1:59.748
|4
|26
|Дани Педроса
|KTM
|2:00.625
|1:59.841
|-
|5
|51
|Микеле Пирро
|Ducati
|2:00.642
|2:00.695
|1:59.922
|6
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|2:01.616
|2:00.899
|2:00.099
|7
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|2:01.317
|2:00.270
|-
|8
|6
|Штефан Брадль
|Honda
|2:01.637
|2:00.749
|2:00.441
|9
|36
|Мика Каллио
|KTM
|-
|-
|2:00.472
|10
|99
|Хорхе Лоренсо
|Yamaha
|-
|-
|2:00.506
|11
|50
|Сильвен Гинтоли
|Suzuki
|2:01.220
|2:01.125
|2:00.655
|12
|38
|Брэдли Смит
|Aprilia
|2:02.760
|2:01.240
|-
|13
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|-
|2:01.946
|2:01.659
|14
|Y1
|Yamaha Test 1
|Yamaha
|-
|2:02.713
|2:01.908
|15
|Y2
|Yamaha Test 2
|Yamaha
|-
|2:03.348
|2:02.704
|16
|32
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|2:05.888
|2:03.646
|2:02.795
|17
|Y3
|Yamaha Test 3
|Yamaha
|-
|-
|2:02.843
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральская обкатка на «Сепанге»
|Пилоты
|Хорхе Лоренсо В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Джейми Кляйн
Лоренсо проехал первые круги на Yamaha с 2016 года
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