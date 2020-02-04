Лоренсо проехал первые круги на Yamaha с 2016 года

Три года спустя после ухода из Yamaha Хорхе Лоренсо, который теперь работает тест-пилотом команды, проехал 46 кругов на байке М1 в спецификации 2020 года. Его лучшее время – 2:05.506.

Лоренсо закончил третий и последний день тестов на восьмой строчке, уступив лидеру Полу Эспаргаро секунду с лишним. В первые два дня тестов Лоренсо не принимал участия в заездах, по итогам этих дней быстрейшим становился Дани Педроса на KTM.

В заездах принимали участие все тест-пилоты производителей, призовые гонщики из числа слабейших команд – Aprilia и KTM, – а также новички.

Алеш Эспаргаро стал вторым по скорости на новом мотоцикле Aprilia RS-GP, следом расположились представители KTM Мигель Оливейра с Педросой. Новый гонщик Honda Алекс Маркес закончил тесты с седьмым временем.

Алекс Маркес, Repsol Honda Team Фото: Repsol Media

7 февраля на трехдневные тесты в Малайзию должны приехать все основные гонщики MotoGP, не считая Андреа Янноне, у которого обнаружили допинг. Слушания его делу состоятся сегодня, 4 февраля.

Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на видоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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