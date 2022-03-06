Лоренсо предсказал чемпиона MotoGP из клиентской команды

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вчера еще до старта квалификации MotoGP в Катаре гонщик команды Pramac Ducati Хорхе Мартин рассказал журналистам, что чувствует себя одним из фаворитов нового сезона. Слова Мартина многими были приняты скептически, хотя испанец сразу после этого взял в Катаре поул.

Одним из тех, кто отнесся к заявлению Мартина серьезно, был трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо, который в настоящий момент уже завершил карьеру.

«Он определенно сможет прибавить, – цитирует Лоренсо издание The Race. – И надеюсь в этом году он избежит травм вроде той, что он получил в Портимао в прошлом сезоне. Я помню, что меня поразило, как быстро он восстановился в прошлом году. Спустя всего две недели он уже побеждал. Так что у него есть все для успеха.

Он талантлив, быстр, яростен. Он один из самых яростных пилотов из всех, кого я видел. Теперь вопрос лишь в том, насколько он сможет быть целеустремленным. Если он сможет настроиться, то выиграет, так как он уже сейчас очень опасен для остальных гонщиков в серии.

И определенно он может выиграть чемпионат с командой Pramac. В прошлом году мы уже видели, как Жоан Зарко лидирует в чемпионате с этой командой, так что Мартин способен на это не в меньшей степени».

Одним из преимуществ Мартина в новом сезоне можно считать его байк Ducati с мотором модели 2022 года. Гонщики заводской команды Ducati отказались от этих моторов в пользу менее мощной, но более подходящей их стилю модели 2021 года. В Pramac решили рискнуть и использовать моторы нового поколения и, по мнению самого Мартина, не прогадали.