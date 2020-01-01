Главные события
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
3 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
R
WRC
Ралли Монте-Карло
23 янв.
-
26 янв.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Лоренсо озвучил главную причину ухода из MotoGP

Поделились
Комментарии
Лоренсо озвучил главную причину ухода из MotoGP
Автор:
, Главный редактор
1 янв. 2020 г., 06:05

Трехкратный чемпион мира показал неожиданно плохие результаты по ходу первого и единственного сезона в составе команды Honda. Однако, по словам испанского гонщика, покинуть чемпионат его заставило вовсе не это.

Закончить выступления в чемпионате мира Хорхе Лоренсо заставили травмы. Об этом сам испанец на днях рассказал в интервью телеканалу BT Sport. «Если б не состояние здоровья, я бы продолжил выступать и продолжил бы попытки добиться успеха вместе с Honda, – заявил трехкратный чемпион мира. – Именно из-за травм я сначала очень серьезно задумался об уходе, а потом и принял окончательное решение».

По словам Лоренсо, ключевым событием стало падение на тестах в Барселоне – оно серьезно повлияло на настрой пилота в тот самый момент, когда он вроде бы начал находить общий язык со своим мотоциклом.

«В Барселоне я смог пробиться в лидирующую группу и ехал по-настоящему быстро. Думаю, мог бы закончить гонку пятым или шестым [до этого испанец не финишировал выше 11-й позиции] – то есть прогресс был очевиден. К сожалению, тогда все закончилось падением. Падение в гонке было обидным, но не слишком опасным, а ври падение на тестах через день было гораздо более серьезным. С того момента я начал бояться новых травм».

Читайте также:

Уже на следующем этапе в Ассене испанец снова упал, повредил два позвонка и был вынужден пропустить несколько гонок. Ближе к осени гонщик вернулся в седло мотоцикла, но это не принесло Лоренсо ни результатов, ни удовольствия.

«Во второй половине сезона, оказавшись на трассе, я все чаще думал: да что я тут вообще делаю? Дома по-прежнему пытался убедить себя, что не надо сдаваться, что у меня еще есть возможности выйти на прежний уровень – однако вновь обрести мотивацию так и не смог».

Читайте также:

Следующая новость
Снегурочки. Лучшие грид-герлз 2019 года

Предыдущая новость

Снегурочки. Лучшие грид-герлз 2019 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Кирилл Качнов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
MotoGP

Снегурочки. Лучшие грид-герлз 2019 года

2
Формула 1

Чего добился Квят в 2019-м: рассказываем в 10 слайдах

3
Формула 1

Motorsport.com слушает вас: кто является гонщиком года?

4
Формула 1

Мнение: безопасность начинается с гонок

50мин
5
W Series

16-летняя красавица и бразильская подруга русской звезды. Главные женщины в автоспорте-2019

Самое важное:

Лоренсо озвучил главную причину ухода из MotoGP
MGP

Лоренсо озвучил главную причину ухода из MotoGP

Снегурочки. Лучшие грид-герлз 2019 года
MGP

Снегурочки. Лучшие грид-герлз 2019 года

Motorsport.com слушает вас: кто является гонщиком года?
F1

Motorsport.com слушает вас: кто является гонщиком года?

«Он бросит вызов Маркесу». Рейни предсказал успех Куартараро
MGP

«Он бросит вызов Маркесу». Рейни предсказал успех Куартараро

Хардкорный тест: как хорошо вы следили за гонками в 2019 году
F1

Хардкорный тест: как хорошо вы следили за гонками в 2019 году

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.