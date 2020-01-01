Лоренсо озвучил главную причину ухода из MotoGP

Закончить выступления в чемпионате мира Хорхе Лоренсо заставили травмы. Об этом сам испанец на днях рассказал в интервью телеканалу BT Sport. «Если б не состояние здоровья, я бы продолжил выступать и продолжил бы попытки добиться успеха вместе с Honda, – заявил трехкратный чемпион мира. – Именно из-за травм я сначала очень серьезно задумался об уходе, а потом и принял окончательное решение».

По словам Лоренсо, ключевым событием стало падение на тестах в Барселоне – оно серьезно повлияло на настрой пилота в тот самый момент, когда он вроде бы начал находить общий язык со своим мотоциклом.

«В Барселоне я смог пробиться в лидирующую группу и ехал по-настоящему быстро. Думаю, мог бы закончить гонку пятым или шестым [до этого испанец не финишировал выше 11-й позиции] – то есть прогресс был очевиден. К сожалению, тогда все закончилось падением. Падение в гонке было обидным, но не слишком опасным, а ври падение на тестах через день было гораздо более серьезным. С того момента я начал бояться новых травм».

Уже на следующем этапе в Ассене испанец снова упал, повредил два позвонка и был вынужден пропустить несколько гонок. Ближе к осени гонщик вернулся в седло мотоцикла, но это не принесло Лоренсо ни результатов, ни удовольствия.

«Во второй половине сезона, оказавшись на трассе, я все чаще думал: да что я тут вообще делаю? Дома по-прежнему пытался убедить себя, что не надо сдаваться, что у меня еще есть возможности выйти на прежний уровень – однако вновь обрести мотивацию так и не смог».