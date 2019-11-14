Лоренсо объявил об уходе из MotoGP

Нынешний сезон стал для Хорхе Лоренсо худшим в премьер-классе. Испанец перешел в Honda в напарники к Марку Маркесу, но из-за травм и трудностей адаптации к байку RC213V не смог ни разу даже финишировать в топ-10. В это же время Маркес выигрывал гонки одну за другой и взял очередной титул.

В четверг в Валенсии промоутеры MotoGP созвали особую пресс-конференцию, посвященную Лоренсо. На ней гонщик объявил, что покидает чемпионат и завершает карьеру в профессиональных гонках.

Кандидатом на место Лоренсо в Honda считается Жоан Зарко. В середине сезона француз лишился места в KTM, а последние три гонки проводит в LCR Honda, заменяя травмированного Такааки Накагами.

Лоренсо дебютировал в Гран При в классе 125cc в 2002 году, когда ему было всего 15 лет, а в следующем году одержал первую победу на этапе в Бразилии. Он выиграл еще три гонки в 2004-м и, заняв четвертое место в зачете, перешел в класс 250сс.

Лоренсо был очень силен в 2006 и 2007 годах, выиграв два титула, а затем перешел в премьер-класс в заводскую Yamaha, где провел еще девять лет.

Уже на дебютном этапе в главной категории в Катаре Лоренсо выиграл поул, а первую победу одержал в Португалии. Однако тот сезон для Хорхе был омрачен большим количеством полученных травм.

Лоренсо бросил вызов напарнику Валентино Росси за титул в 2009 году, но победить итальянца смог годом спустя. Тогда Росси выбыл из борьбы на четыре гонки из-за сломанной ноги, благодаря чему Лоренсо вырвался в лидеры и завоевал первый титул в премьер-классе.

В 2012-м Лоренсо победил Дани Педросу, а в 2015-м снова сражался с Росси и выиграл третий титул, став единственным гонщиком кроме Марка Маркеса, кому удалось одержать победу в чемпионате с 2013 года.

Лоренсо перешел в Ducati в 2017-м, сезоном позже выиграл три гонки – и, вероятно, увеличил бы количество побед, если бы не травма запястья в конце сезона.

За всю карьеру Лоренсо выиграл 68 Гран При, в том числе 47 из них в премьер-классе, и в общей сложности пять раз становился чемпионом мира.

Дополнительная информация: Льюис Дункан