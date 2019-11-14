Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
04 Часов
:
06 Минут
:
05 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Гран При Валенсии / Новость

Лоренсо объявил об уходе из MotoGP

Поделились
Комментарии
Лоренсо объявил об уходе из MotoGP
Автор:
14 нояб. 2019 г., 14:07

Сезон 2019 года станет последним в MotoGP для пятикратного чемпиона Хорхе Лоренсо.

Нынешний сезон стал для Хорхе Лоренсо худшим в премьер-классе. Испанец перешел в Honda в напарники к Марку Маркесу, но из-за травм и трудностей адаптации к байку RC213V не смог ни разу даже финишировать в топ-10. В это же время Маркес выигрывал гонки одну за другой и взял очередной титул.

В четверг в Валенсии промоутеры MotoGP созвали особую пресс-конференцию, посвященную Лоренсо. На ней гонщик объявил, что покидает чемпионат и завершает карьеру в профессиональных гонках.

Кандидатом на место Лоренсо в Honda считается Жоан Зарко. В середине сезона француз лишился места в KTM, а последние три гонки проводит в LCR Honda, заменяя травмированного Такааки Накагами.

Лоренсо дебютировал в Гран При в классе 125cc в 2002 году, когда ему было всего 15 лет, а в следующем году одержал первую победу на этапе в Бразилии. Он выиграл еще три гонки в 2004-м и, заняв четвертое место в зачете, перешел в класс 250сс.

Лоренсо был очень силен в 2006 и 2007 годах, выиграв два титула, а затем перешел в премьер-класс в заводскую Yamaha, где провел еще девять лет. 

Уже на дебютном этапе в главной категории в Катаре Лоренсо выиграл поул, а первую победу одержал в Португалии. Однако тот сезон для Хорхе был омрачен большим количеством полученных травм.

Лоренсо бросил вызов напарнику Валентино Росси за титул в 2009 году, но победить итальянца смог годом спустя. Тогда Росси выбыл из борьбы на четыре гонки из-за сломанной ноги, благодаря чему Лоренсо вырвался в лидеры и завоевал первый титул в премьер-классе.

В 2012-м Лоренсо победил Дани Педросу, а в 2015-м снова сражался с Росси и выиграл третий титул, став единственным гонщиком кроме Марка Маркеса, кому удалось одержать победу в чемпионате с 2013 года.

Лоренсо перешел в Ducati в 2017-м, сезоном позже выиграл три гонки – и, вероятно, увеличил бы количество побед, если бы не травма запястья в конце сезона. 

За всю карьеру Лоренсо выиграл 68 Гран При, в том числе 47 из них в премьер-классе, и в общей сложности пять раз становился чемпионом мира.

Дополнительная информация: Льюис Дункан

Следующая новость
MotoGP решила приехать на новую трассу в Венгрии в 2022 году

Предыдущая новость

MotoGP решила приехать на новую трассу в Венгрии в 2022 году

Следующая новость

Куартараро стал лучшим на первой практике MotoGP в Валенсии

Куартараро стал лучшим на первой практике MotoGP в Валенсии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Автор Денис Буденков

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

3
eSports

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

4
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

5
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.