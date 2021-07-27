Лоренсо объяснил решение Виньялеса уйти из Yamaha

Маверик Виньялес стал гонщиком заводской команды Yamaha в 2017 году. Он одержал победы в двух первых Гран При того сезона, что дало многим основания назвать испанца восходящей звездой.

Однако в дальнейшем гонщик так и не смог ни разу всерьез побороться за титул, а когда его напарником в 2020-м вместо Валентино Росси стал Фабио Куартараро, дела Виньялеса пошли еще хуже.

Минувший сезон MotoGP принес Маверику всего одну победу против трех у партнера по команде, однако Виньялес все же заработал на пять очков больше. В 2021-м Куартараро однозначно переигрывает партнера по команде и выигрывает у него уже 34 балла.

Недавно Yamaha и Виньялес объявили о досрочном прекращении сотрудничества – хотя их контракт и действовал до конца 2022 года, Маверик покинет команду уже после окончания нынешнего сезона – как ожидается, он перейдет в Aprilia.

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По мнению Хорхе Лоренсо, которого Виньялес в свое время заменил в Yamaha, гонщику не удалось психологически справиться с ситуацией, когда напарник едет быстрее.

«Все знали, что у Yamaha и Виньялеса не самые простые отншения, – рассказал Хорхе в интервью Sky Италия. – Но никто не ожидал, что они расстанутся.

Виньялесу было очень сложно из-за скорости Куартараро, который практически всегда оказывался быстрее.

Это непросто. У него [Маверика] есть потенциал, но за пять лет в Yamaha он так и не смог поучаствовать в борьбе за титул. Это и заставило его искать другой путь».

Лоренсо добавил: «Aprilia сейчас прибавляет, но вовсе не факт, что они смогут включиться в спор лидеров. Ему бы стоило перейти в Suzuki или Ducati. Посмотрим, что он решит».

В Ducati уже исключили возможность сотрудничества с Виньялесом, контракты обоих гонщиков Suzuki действуют до конца 2022 года.

Сам Виньялес уже допустил, что будет вынужден пропустить следующий чемпионат.

Кто станет чемпионом?

В том же интервью Лоренсо спросили о том, кого он считает фаворитом в споре за титул чемпиона. Он ответил: «Из-за долгого отсутствия Марка Маркеса сезон-2020 получился довольно странным.

Куартараро стал за прошлый год гораздо сильнее и многому научился. Сейчас он мой безоговорочный фаворит, хотя я уверен, что Маркес постепенно будет становиться все сильнее и сильнее».

На экваторе сезона Фабио Куартараро лидирует в общем зачете MotoGP со 156 очками. Его ближайшими соперниками являются Жоан Зарко (Pramac Ducati, 122) и Франческо Баньяя (Ducati, 109)

Сейчас в чемпионате мира продолжается летний перерыв, ближайшая гонка пройдет 8 августа в Шпильберге. Cледить за событиями во всех классах чемпионата вы сможете благодаря прямым трансляциям на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».