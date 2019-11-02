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MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

Лоренсо обвинил асфальт «Сепанга» в квалификационном провале

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Лоренсо обвинил асфальт «Сепанга» в квалификационном провале
Автор:
, Редактор
2 нояб. 2019 г., 13:44

Испанец упал в четвертой тренировке Гран При Малайзии и был вынужден участвовать в квалификации на запасном мотоцикле.

По результатам пятничных тренировок Хорхе Лоренсо не сумел гарантировать себе попадание в финал квалификации. В первом сегменте субботней сессии он также не показал достойного времени и в итоге стартует 18-м.

После завершения заездов Лоренсо признался, что все пошло не так после падения в четвертой тренировке, где он повредил свой мотоцикл. По словам трехкратного чемпиона премьер-класса, в этом падении нет его вины.

«Я попал на грязный участок трассы, пересек его передним колесом, но подскользнулся, задев задним, – объяснил гонщик Honda. – К счастью, ничего страшного не случилось. Не знаю, что там с асфальтом, но он очень скользкий. Им следует проверить его, так как это опасно.

Не моя вина, это с тем поворотом что-то не так. Я кувыркался как школьник, спасибо, что был в шлеме и в защитной экипировке».

 

При этом Лоренсо признал, что в любом случае его скорость недостаточна, так как он проиграл даже новичку Honda Жоану Зарко, который выступает в последних гонках сезона за клиентскую команду LCR.

«Надо признать, что попадание Зарко в финал квалификации говорит о том, что он быстрее меня. Мне же после падения пришлось выступать в Q1 на запасном мотоцикле, который не был точно настроен, так что улучшить время по сравнению с пятничной тренировкой не удалось», – сказал Хорхе.

Гонка MotoGP на трассе «Сепанг» пройдет завтра, в 10.00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Автор Сергей Иванов

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