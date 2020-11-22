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Лоренсо обиделся на увольнение из Yamaha. Досталось в итоге пилоту, который заменил испанца

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Лоренсо обиделся на увольнение из Yamaha. Досталось в итоге пилоту, который заменил испанца
Автор:
, Главный редактор

Трехкратный чемпион мира приравнял тех, кто подвергает сомнению его мастерство, к тем, кто считает Землю плоской

После того как Хоан Мир из Suzuki по итогам предпоследней гонки года обеспечил себе титул чемпиона MotoGP, внимание прессы и болельщиков переключилось на перестановки в составах команд в преддверии нового сезона.

Одним из заметных событий в этой сфере недавно стало объявление о контракте Кэла Кратчлоу с Yamaha. Британский пилот после 10-ти сезонов в чемпионате мира (которые принесли ему 3 победы в гонках) принял решение завершить выступления в серии и принял предложение стать тест-пилотом японской марки.

В этой роли Кратчлоу сменил трехкратного чемпиона мира Хорхе Лоренсо. Испанец вернулся в Yamaha, с которой завоевал все свои титулы, год назад после крайне неудачного сезона с Honda (Лоренсо не набрал ни одного очка, в то время как его напарник Марк Маркес стал чемпионом). Возобновление сотрудничества не принесло особой радости ни пилоту, ни команде – тестовую программу с участием гонщика пришлось урезать из-за коронавируса, а в ходе четырех проведенных на трассе дней форма испанца оставляла желать лучшего. К примеру, на октябрьских тестах в Портимане он уступал лидерам больше четырех секунд с круга.

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Тем не менее, замена Лоренсо на Кратчлоу вызвала негодование у поклонников трехкратного чемпиона мира. Один из них в твитере сравнил руководство Yamaha с человеком, который копает уголь, не обращая внимание на лежащее рядом золото. «Да, как будто человек меняет золото на бронзу», – прокомментировал эту реплику сам Лоренсо.

В пятницу в паддоке Гран При Португалии журналисты поинтересовались у Кратчлоу, как он относится к подобным сравнениям. «Я однозначно уважаю Хорхе как гонщика, как пятикратного [с учетом титулов в младших категориях] чемпиона мира, – ответил британец. – Но достижения не делают его автоматически великим тест-пилотом. Думаю, не стоит так уж цепляться к его словам. Просто он любит ходить туда-сюда и болтать направо-налево разные вещи. Думаю, он делает такие заявления просто от скуки».

Лоренсо не оставил слова сменщика и без ответа и высказался в адрес Кратчлоу еще более хлестко: «Говорить, что я не слишком хорош в роли тест-пилота – это как считать Землю плоской. Спросите у инженеров Yamaha и Ducati – или гонщиков, которые выступали вместе со мной за эти команды. Они расскажут, насколько хорошо я помогаю совершенствовать байк и делать его быстрее. Взять хотя бы цифры: мой уход из обеих команд привел к тому, что число побед снизилось.

Что касается Кэла, то в последние десять лет он падал гораздо чаще, чем выигрывал. Думаю, он будет хорошим тест-пилотом. У него хорошо получается тестировать мотоциклы на то, насколько они крепкие».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо , Кэл Кратчлоу
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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