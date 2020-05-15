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MotoGP / Новость

Лоренсо не вернется в MotoGP. Чемпионат отменил уайлд-кард

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Лоренсо не вернется в MotoGP. Чемпионат отменил уайлд-кард
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В числе мер по сокращению расходов организаторы чемпионата мира решили ограничить число участников постоянными гонщиками команд. Хорхе Лоренсо в 2020-м выйти на старт не сможет

Покинув Yamaha и проведя несколько безуспешных сезонов с другими производителями, Лоренсо прошлой осенью объявил о завершении карьеры. Хорхе вернулся в свою первую команду в ранге гонщика-испытателя. 

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После этого были озвучены планы стартов трехкратного чемпиона премьер-класса в отдельных Гран При сезона-2020 по уайлд-кард. Однако в пятницу промоутеры из Dorna Sport сделали официальное заявление о мерах сокращения расходов. В их число попал и запрет «гостевых» стартов в Гран При.

Совместное письмо Dorna, федерации FIM, ассоциаций команд и производителей гласит: «Из-за того, что все этапы 2020 года с высокой вероятностью потребуется провести за закрытыми дверями, необходимо сократить количество участников до абсолютного минимума. Кроме того, важно предоставить командам как можно больше места в боксах.

В этой связи Комиссия приняла решение отменить уайлд-карт во всех классах на 2020 год. Это позволит дополнительно сократить расходы производителям MotoGP. 

Их возвращение намечено на сезон-2021, однако окончательное решение будет принято ближе к старту чемпионата».

При этом Лоренсо все же может принять участие в гонках 2020 года. Такой сценарий осуществится, если кто-то из заводских гонщиков Yamaha получит травму и будет вынужден пропустить Гран При.

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Новый сезон MotoGР должен стартовать этапами в Хересе 19 и 26 июля. Официально испанское правительство пока не дало на это разрешения, но Dorna ведет переговоры об этом. Ожидается, что календарь будет включать 12 этапов в Европе, к которым при благоприятном развитии событий добавятся еще четыре выездных. Все они будут проходить в особом формате с соблюдением норм безопасности.

Следить за ходом предстоящего сезона поклонники мотогонок смогут в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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