Лоренсо не вернется в MotoGP. Чемпионат отменил уайлд-кард
В числе мер по сокращению расходов организаторы чемпионата мира решили ограничить число участников постоянными гонщиками команд. Хорхе Лоренсо в 2020-м выйти на старт не сможет
Покинув Yamaha и проведя несколько безуспешных сезонов с другими производителями, Лоренсо прошлой осенью объявил о завершении карьеры. Хорхе вернулся в свою первую команду в ранге гонщика-испытателя.
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После этого были озвучены планы стартов трехкратного чемпиона премьер-класса в отдельных Гран При сезона-2020 по уайлд-кард. Однако в пятницу промоутеры из Dorna Sport сделали официальное заявление о мерах сокращения расходов. В их число попал и запрет «гостевых» стартов в Гран При.
Совместное письмо Dorna, федерации FIM, ассоциаций команд и производителей гласит: «Из-за того, что все этапы 2020 года с высокой вероятностью потребуется провести за закрытыми дверями, необходимо сократить количество участников до абсолютного минимума. Кроме того, важно предоставить командам как можно больше места в боксах.
В этой связи Комиссия приняла решение отменить уайлд-карт во всех классах на 2020 год. Это позволит дополнительно сократить расходы производителям MotoGP.
Их возвращение намечено на сезон-2021, однако окончательное решение будет принято ближе к старту чемпионата».
При этом Лоренсо все же может принять участие в гонках 2020 года. Такой сценарий осуществится, если кто-то из заводских гонщиков Yamaha получит травму и будет вынужден пропустить Гран При.
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Новый сезон MotoGР должен стартовать этапами в Хересе 19 и 26 июля. Официально испанское правительство пока не дало на это разрешения, но Dorna ведет переговоры об этом. Ожидается, что календарь будет включать 12 этапов в Европе, к которым при благоприятном развитии событий добавятся еще четыре выездных. Все они будут проходить в особом формате с соблюдением норм безопасности.
Следить за ходом предстоящего сезона поклонники мотогонок смогут в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Хорхе Лоренсо В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Льюис Дункан