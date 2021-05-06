Лоренсо: Маркесу в Испании помешал страх

Марк Маркес финишировал девятым на Гран При Испании, во второй гонке после своего возвращения в MotoGP. Первый этап после годовой паузы из-за травмы шестикратный чемпион провел лучше, став седьмым в Португалии.

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо считает, что на выступлении Маркеса в Испании сказалось его падение на третьей тренировке, которое напугало гонщика после долгого лечения.

«Я многого ждал от Марка Маркеса, – сказал Лоренсо. – Он хорошо начал уик-энд, но потом упал, ему было больно. Ничего серьезного, но это сказалось на его уверенности. После удачного этапа в Портимане, после которого он почувствовал себя героем, он мог решить, что способен на большее, чем есть на самом деле. Со мной тоже такое бывало.

В сложном повороте на холодной трассе он потерял контроль над передней часть мотоцикла и испугался. На уорм-апе он опять упал, и перешел в режим выживания. В гонке он сумел немного отыграться, обошел своего напарника Пола Эспаргаро. Но думаю, без тех падений он бы добился большего».