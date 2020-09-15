MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
02 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Австрии
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Штирии
21 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Эмилии-Романьи
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
15 окт.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
16 окт.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Интервью

Лоренсо договорился с Ducati о контракте на 2021 год – но передумал

Поделились
Комментарии
Лоренсо договорился с Ducati о контракте на 2021 год – но передумал
Автор:

По словам испанца, он был очень близок к возвращению в MotoGP с бывшей командой, однако теперь эта история уже в прошлом

Трехкратный чемпион премьер-класса Хорхе Лоренсо добился всех главных успехов в составе Yamaha – а вот его последние сезоны с Ducati и особенно Honda вышли куда менее успешными, вынудив гонщика объявить о завершении карьеры. 

Однако в интервью Motorsport.com он признался, что во время вынужденной паузы из-за карантина едва не решился возобновить выступления, поняв, что соскучился по эмоциям. 

«Не буду скрывать – порой мне очень не хватает гонок, – сказал Хорхе, который сейчас является тест-пилотом Yamaha. – Ощущение от победы уникально, его невозможно воспроизвести как-то иначе, как и радость команды после успешного выступления. 

Но в гонках есть не только это – и травмы, и нервное напряжение воскресного утра перед стартом. И вот по ним я совсем не скучаю. Каждый из нас должен принять, что в жизни невозможно получить все. И я дошел до точки, когда негатив перевесил позитив. Именно тогда я решил заняться тем, что в любой ситуации будет приносить мне удовольствие».

На прямой вопрос о возвращении в Ducati он ответил: «Это было абсолютно реально и практически произошло.

Еще по ходу перерыва мне позвонил Джиджи Далл'Инья [генеральный менеджер Ducati], чтобы поздравить с днем рождения. Наш разговор перешел на персональные темы, семью и все такое. И под конец я спросил его о будущем команды и гонщиков.  

А вскоре Микеле Пирро [заводской испытатель Ducati] прислал мне сообщение – то ли шуточное, то ли всерьез – с вопросом, не хочу ли я вернуться. Из такого развития событий я сделал вывод, что команда имеет ко мне некоторый интерес. И начал раздумывать о возможности возвращения.  

Может, дело было в долгой паузе без гонок, а может, я особенно заскучал по победам. Но мне всерьез захотелось вернуться. 

Мы начали переговоры, но чем ближе подходили в подписанию контракта, тем более весомыми в моих глазах становились аргументы против этого шага. Несколько дней я очень серьезно размышлял – а затем набрал Джиджи и с сожалением отказался. Это было очень скверное чувство, и мне до сих пор досадно, что все закончилось так. Я сам затеял все это и в итоге сам же отказался».

Он добавил: «Сейчас шансы на возвращение будут сокращаться с каждым годом. Я принял сложное решение, и думаю, теперь моя карьера завершена окончательно. Хотя я стремлюсь сохранять связь со спортом.

Мне интересно продлить контракт тест-пилота. Надеюсь, Yamaha по-прежнему заинтересована в моих услугах и нацелена использовать бригаду испытателей для улучшения байка. Думаю, мой опыт позволяет делать это».

Хорхе также рассказал, что в этом сезоне на контакт с ним выходили и другие производители MotoGP, однако не захотел делиться подробностями этой истории. 

Сезон чемпионата мира продолжится 18-20 сентября этапом в Мизано. В 2020 году все квалификации и гонки MotoGP в режиме прямого эфира показывает платформа «Моторспорт.ТВ»

Росси про Морбиделли и Баньяя: Я пригрел змей на груди

Предыдущая новость

Росси про Морбиделли и Баньяя: Я пригрел змей на груди

Следующая новость

Виньялес вторую неделю подряд завоевал поул на этапе MotoGP в Мизано

Виньялес вторую неделю подряд завоевал поул на этапе MotoGP в Мизано
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо
Команды Ducati Team
Автор Ориоль Пучдемон

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами
MotoGP MotoGP / Новость

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP
MotoGP MotoGP / Новость

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо
MotoGP MotoGP / Отчет о гонке

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне
MotoGP MotoGP / Новость

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

21мин
4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами
MotoGP

Ужин мечты для Росси – с Сенной и голливудскими актерами

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP
MotoGP

Слухи: Red Bull станет титульным спонсором Honda в MotoGP

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо
MotoGP

Куартараро выиграл в Барселоне на фоне падений Росси и Довициозо

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне
MotoGP

«Выиграет тот, кто будет готов упасть». Пилот KTM предсказал непростую гонку в Барселоне

Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP
MotoGP

Морбиделли впервые в карьере выиграл квалификацию MotoGP

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP 00:38
MotoGP

Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.