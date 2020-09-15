Трехкратный чемпион премьер-класса Хорхе Лоренсо добился всех главных успехов в составе Yamaha – а вот его последние сезоны с Ducati и особенно Honda вышли куда менее успешными, вынудив гонщика объявить о завершении карьеры.

Однако в интервью Motorsport.com он признался, что во время вынужденной паузы из-за карантина едва не решился возобновить выступления, поняв, что соскучился по эмоциям.

«Не буду скрывать – порой мне очень не хватает гонок, – сказал Хорхе, который сейчас является тест-пилотом Yamaha. – Ощущение от победы уникально, его невозможно воспроизвести как-то иначе, как и радость команды после успешного выступления.

Но в гонках есть не только это – и травмы, и нервное напряжение воскресного утра перед стартом. И вот по ним я совсем не скучаю. Каждый из нас должен принять, что в жизни невозможно получить все. И я дошел до точки, когда негатив перевесил позитив. Именно тогда я решил заняться тем, что в любой ситуации будет приносить мне удовольствие».

На прямой вопрос о возвращении в Ducati он ответил: «Это было абсолютно реально и практически произошло.

Еще по ходу перерыва мне позвонил Джиджи Далл'Инья [генеральный менеджер Ducati], чтобы поздравить с днем рождения. Наш разговор перешел на персональные темы, семью и все такое. И под конец я спросил его о будущем команды и гонщиков.

А вскоре Микеле Пирро [заводской испытатель Ducati] прислал мне сообщение – то ли шуточное, то ли всерьез – с вопросом, не хочу ли я вернуться. Из такого развития событий я сделал вывод, что команда имеет ко мне некоторый интерес. И начал раздумывать о возможности возвращения.

Может, дело было в долгой паузе без гонок, а может, я особенно заскучал по победам. Но мне всерьез захотелось вернуться.

Мы начали переговоры, но чем ближе подходили в подписанию контракта, тем более весомыми в моих глазах становились аргументы против этого шага. Несколько дней я очень серьезно размышлял – а затем набрал Джиджи и с сожалением отказался. Это было очень скверное чувство, и мне до сих пор досадно, что все закончилось так. Я сам затеял все это и в итоге сам же отказался».

Он добавил: «Сейчас шансы на возвращение будут сокращаться с каждым годом. Я принял сложное решение, и думаю, теперь моя карьера завершена окончательно. Хотя я стремлюсь сохранять связь со спортом.

Мне интересно продлить контракт тест-пилота. Надеюсь, Yamaha по-прежнему заинтересована в моих услугах и нацелена использовать бригаду испытателей для улучшения байка. Думаю, мой опыт позволяет делать это».

Хорхе также рассказал, что в этом сезоне на контакт с ним выходили и другие производители MotoGP, однако не захотел делиться подробностями этой истории.

Сезон чемпионата мира продолжится 18-20 сентября этапом в Мизано. В 2020 году все квалификации и гонки MotoGP в режиме прямого эфира показывает платформа «Моторспорт.ТВ».