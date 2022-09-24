Ливень вынудил поменять расписание японского этапа MotoGP
Из-за сильного дождя субботнюю тренировку отменили, а начало квалификации перенесли на более позднее время
Плохая погода заставила судей Гран При Японии вывесить красные флаги по ходу квалификационной сессии Moto2. При этом нельзя говорить, что условия вообще не позволяют проводить заезды, поэтому решено было отменить финальную тренировку премьер-класса, а квалификацию вместо 9:10 по московскому времени попробуют начать в 10:00 (еще одно обновление – в 10:10).
Если же дождь усилится и не позволит выполнить этот план, существуют две возможности. Или квалификацию вновь отложат – теперь на утро воскресенья, – или стартовую решетку сформируют по итогам второй тренировки, которую успели провести в субботу утром. Она тоже прошла на мокром асфальте, автором лучшего времени стал Марк Маркес на Honda.
При втором сценарии лидер сезона Фабио Куартараро будет начинать борьбу десятым, а его главный соперник Франческо Баньяя – и вовсе 15-м.
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Ливень вынудил поменять расписание японского этапа MotoGP
Из-за сильного дождя субботнюю тренировку отменили, а начало квалификации перенесли на более позднее время