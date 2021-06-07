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MotoGP / Гран При Каталонии Новость

Лидера MotoGP оштрафовали за езду с голой грудью

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, Главный редактор

Под финиш у Фабио Куартараро, для которого гонка и так складывалась не слишком просто, возникла еще одна, редко встречающаяся проблема

Лидера MotoGP оштрафовали за езду с голой грудью

Прошедший вчера мотоциклетный Гран При Каталонии стал не самой удачной гонкой для возглавляющего общий зачет MotoGP Фабио Куартараро.

После пятого подряд старта с первой позиции лидер заводской команды Yamaha провел всю гонку в борьбе и в сражении за лидерство с Мигелем Оливейрой на КТМ не смог одолеть португальца. Оказавшись в итоговом протоколе на 4-й позиции, француз сохранил лидерство в чемпионате, но позволил ближайшему преследователю (Жоану Зарко на Ducati команды Pramac) немного сократить отрыв.

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На последних кругах заезда Куартараро, который в этот момент пытался удержать 3-ю позицию от атак Джека Миллера, пришлось особенно непросто, так как у гонщика Yamaha оказался расстегнут гоночный комбинезон. Напомним, что мотоциклы топового класса разгоняются до скоростей в 350-360 км/ч – и в такой ситуации расстегнутый комбинезон создает гонщику немалый дискомфорт. К тому же, француз (в отличие от многих соперников) не использует белье для верхней части тела.

 

Поведение и самого гонщика, и дирекции гонки вызвало очевидные вопросы и у публики, и у многих соперников Куартараро.

Казалось бы, после гибели неделю назад пилота Moto3 Джейсона Дюпаскье отношение к вопросам безопасности должно было быть особенно трепетным. Однако пилот смог завершить гонку – хотя в случае падения проблемой стало бы сразу несколько обстоятельств. И возможный контакт с асфальтом открытого тела, и некорректная работа встроенной в комбинезон подушки безопасности – а также отсутствие фиксирующейся под комбезом защиты груди, которая в какой-то момент выпала на асфальт. К тому же, требование в любой момент нахождения на трассе иметь на себе полный (и соответствующим образом застегнутый) комплект экипировки прописано в правилах соревнований.  

«Я не могу сказать, что произошло, в чем была причина, – рассказал сам пилот по окончании гонки. – Комбинезон просто распахнулся в первом повороте за 5 кругов до финиша. Я пытался застегнуться, но у меня не получалось». 

При этом, сбросив скорость после финиша, Куартараро без особых сложностей на ходу застегнул комбинезон. То есть в теории француз мог это сделать и по ходу заезда – но ценой потери нескольких позиций.

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Вечером в воскресенье в паддоке MotoGP циркулировали слухи, что одна или несколько команд могут подать протесты в связи с очевидным нарушением Куаратараро спортивного регламента. Однако никакой конкретной информации об этом к моменту публикации материала не появилось. Закончилось все объявлением судей о начислении Куаратаро 3-х штрафных секунд, из-за чего в итоговом протоколе француз переместился с 4-го места на 6-е.

«Поздравляю всех, кто требовал моего наказания! – отреагировал лидер MotoGP в соцсетях. – Эта ситуация была для меня непростой, но я не создавал ни для кого опасности. В любом случае, полезно увидеть истинные лица отдельных людей».

Следующая гонка MotoGP пройдет 20 июня на немецкой трассе «Заксенринг». Прямые трансляции всех главных заездов уик-энда, как обычно, можно будет увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Пилоты Фабио Куартараро
Автор Кирилл Качнов

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