Лидера MotoGP оштрафовали за езду с голой грудью
Под финиш у Фабио Куартараро, для которого гонка и так складывалась не слишком просто, возникла еще одна, редко встречающаяся проблема
Прошедший вчера мотоциклетный Гран При Каталонии стал не самой удачной гонкой для возглавляющего общий зачет MotoGP Фабио Куартараро.
После пятого подряд старта с первой позиции лидер заводской команды Yamaha провел всю гонку в борьбе и в сражении за лидерство с Мигелем Оливейрой на КТМ не смог одолеть португальца. Оказавшись в итоговом протоколе на 4-й позиции, француз сохранил лидерство в чемпионате, но позволил ближайшему преследователю (Жоану Зарко на Ducati команды Pramac) немного сократить отрыв.
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На последних кругах заезда Куартараро, который в этот момент пытался удержать 3-ю позицию от атак Джека Миллера, пришлось особенно непросто, так как у гонщика Yamaha оказался расстегнут гоночный комбинезон. Напомним, что мотоциклы топового класса разгоняются до скоростей в 350-360 км/ч – и в такой ситуации расстегнутый комбинезон создает гонщику немалый дискомфорт. К тому же, француз (в отличие от многих соперников) не использует белье для верхней части тела.
Поведение и самого гонщика, и дирекции гонки вызвало очевидные вопросы и у публики, и у многих соперников Куартараро.
Казалось бы, после гибели неделю назад пилота Moto3 Джейсона Дюпаскье отношение к вопросам безопасности должно было быть особенно трепетным. Однако пилот смог завершить гонку – хотя в случае падения проблемой стало бы сразу несколько обстоятельств. И возможный контакт с асфальтом открытого тела, и некорректная работа встроенной в комбинезон подушки безопасности – а также отсутствие фиксирующейся под комбезом защиты груди, которая в какой-то момент выпала на асфальт. К тому же, требование в любой момент нахождения на трассе иметь на себе полный (и соответствующим образом застегнутый) комплект экипировки прописано в правилах соревнований.
«Я не могу сказать, что произошло, в чем была причина, – рассказал сам пилот по окончании гонки. – Комбинезон просто распахнулся в первом повороте за 5 кругов до финиша. Я пытался застегнуться, но у меня не получалось».
При этом, сбросив скорость после финиша, Куартараро без особых сложностей на ходу застегнул комбинезон. То есть в теории француз мог это сделать и по ходу заезда – но ценой потери нескольких позиций.
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Вечером в воскресенье в паддоке MotoGP циркулировали слухи, что одна или несколько команд могут подать протесты в связи с очевидным нарушением Куаратараро спортивного регламента. Однако никакой конкретной информации об этом к моменту публикации материала не появилось. Закончилось все объявлением судей о начислении Куаратаро 3-х штрафных секунд, из-за чего в итоговом протоколе француз переместился с 4-го места на 6-е.
«Поздравляю всех, кто требовал моего наказания! – отреагировал лидер MotoGP в соцсетях. – Эта ситуация была для меня непростой, но я не создавал ни для кого опасности. В любом случае, полезно увидеть истинные лица отдельных людей».
Следующая гонка MotoGP пройдет 20 июня на немецкой трассе «Заксенринг». Прямые трансляции всех главных заездов уик-энда, как обычно, можно будет увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Каталонии
|Пилоты
|Фабио Куартараро
|Автор
|Кирилл Качнов