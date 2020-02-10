Лидер тестов MotoGP пожаловался на тормоза, электронику, разгон и зацеп
Фабио Куартараро в целом удовлетворен ходом трехдневных тестов на «Сепанге» – но все-таки доволен своим мотоциклом отнюдь не на сто процентов.
Фабио Куартараро, выступающий за команду Petronas Yamaha SRT, возглавлял протокол на протяжении всех трех дней первой серии предсезонных тестов MotoGP. Заезды с участием всех команд проходили на трассе «Сепанг» с пятницы по воскресенье.
Француз хорошо проявил себя не только на одном быстром круге, но и на длинных сериях – и остался в целом доволен темпом своего байка. По мнению пилота, с момента окончания сезона марке Yamaha удалось отыграть у своих главных соперников пару десятых секунды с круга – хотя привычное по последним сезонам отставание по максимальной скорости на прямых по-прежнему сохраняется. Кроме того, по словам лучшего новичка прошлого года, он пока не может сказать, что идеально освоился с новой техникой.
«Я не чувствую себя на сто процентов комфортно за рулем, – рассказал Куартараро журналистам вечером третьего дня. – Поэтому нам придется всерьез заняться анализом данных. Не могу сказать, что была какая-то одна конкретная проблема. Тут всего понемногу: торможение, работа электроники, разгон, зацеп – везде надо бы поработать. Задача не очень простая, но мы все проанализируем и попытаемся найти ответы».
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В следующий раз пилоты MotoGP выйдут на трассу в Катаре, где пройдет вторая серия тестов, а потом и первый этап сезона. 7 и 8 марта квалификации и гонки всех классов Гран При Катара (а позже – и всех остальных этапов) покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт ТВ».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральские тесты на «Сепанге»
|Пилоты
|Фабио Куартараро
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Давид Груз
Лидер тестов MotoGP пожаловался на тормоза, электронику, разгон и зацеп
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