Лидер тестов MotoGP пожаловался на тормоза, электронику, разгон и зацеп

Фабио Куартараро, выступающий за команду Petronas Yamaha SRT, возглавлял протокол на протяжении всех трех дней первой серии предсезонных тестов MotoGP. Заезды с участием всех команд проходили на трассе «Сепанг» с пятницы по воскресенье.

Француз хорошо проявил себя не только на одном быстром круге, но и на длинных сериях – и остался в целом доволен темпом своего байка. По мнению пилота, с момента окончания сезона марке Yamaha удалось отыграть у своих главных соперников пару десятых секунды с круга – хотя привычное по последним сезонам отставание по максимальной скорости на прямых по-прежнему сохраняется. Кроме того, по словам лучшего новичка прошлого года, он пока не может сказать, что идеально освоился с новой техникой.

«Я не чувствую себя на сто процентов комфортно за рулем, – рассказал Куартараро журналистам вечером третьего дня. – Поэтому нам придется всерьез заняться анализом данных. Не могу сказать, что была какая-то одна конкретная проблема. Тут всего понемногу: торможение, работа электроники, разгон, зацеп – везде надо бы поработать. Задача не очень простая, но мы все проанализируем и попытаемся найти ответы».

В следующий раз пилоты MotoGP выйдут на трассу в Катаре, где пройдет вторая серия тестов, а потом и первый этап сезона. 7 и 8 марта квалификации и гонки всех классов Гран При Катара (а позже – и всех остальных этапов) покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт ТВ».