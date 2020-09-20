Лидер MotoGP выступает с надписью «Безработный» на комбинезоне
Довициозо возглавляет чемпионат, но не имеет контракта на 2021 год
Лидер чемпионата MotoGP Андреа Довициозо появился на Гран При Эмилии-Романьи с надписью «Безработный» на комбинезоне. Итальянский ветеран в конце года покинет Ducati и пока не договорился о контракте ни с одной командой.
Однако Довициозо уверяет, что надпись сделал не в качестве рекламы своих услуг.
«Мне пришлось сделать такую надпись из-за спора с друзьями, – сказал итальянец. – Уговор был такой, что если после первой гонки в Мизано я лидирую в чемпионате, то ставлю такую надпись на вторую гонку. Все так и вышло!
Когда споришь с друзьями, включать заднюю уже нельзя. Так что меня заставили».
Довициозо вышел в лидеры сезона после первой гонки в Мизано, где стал седьмым. Прежний лидер чемпионата Фабио Куартараро дважды упал и не набрал очков. В квалификации Гран При Эмилии-Романьи Довициозо стал десятым.
Смотреть все гонки MotoGP в сезоне-2020 вы можете на «Моторспорт.ТВ».
Читайте также:
Предыдущая новость
Виньялес вторую неделю подряд завоевал поул на этапе MotoGP в Мизано
Следующая новость
Виньялес одержал первую в сезоне победу в MotoGP. После гонки трех лидеров сезона разделяет одно очко
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Андреа Довициозо
|Автор
|Льюис Дункан