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MotoGP / Новость

Лидер MotoGP выступает с надписью «Безработный» на комбинезоне

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Лидер MotoGP выступает с надписью «Безработный» на комбинезоне
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Довициозо возглавляет чемпионат, но не имеет контракта на 2021 год

Лидер чемпионата MotoGP Андреа Довициозо появился на Гран При Эмилии-Романьи с надписью «Безработный» на комбинезоне. Итальянский ветеран в конце года покинет Ducati и пока не договорился о контракте ни с одной командой. 

Однако Довициозо уверяет, что надпись сделал не в качестве рекламы своих услуг.

«Мне пришлось сделать такую надпись из-за спора с друзьями, – сказал итальянец. – Уговор был такой, что если после первой гонки в Мизано я лидирую в чемпионате, то ставлю такую надпись на вторую гонку. Все так и вышло!

Когда споришь с друзьями, включать заднюю уже нельзя. Так что меня заставили».

Довициозо вышел в лидеры сезона после первой гонки в Мизано, где стал седьмым. Прежний лидер чемпионата Фабио Куартараро дважды упал и не набрал очков. В квалификации Гран При Эмилии-Романьи Довициозо стал десятым.

Смотреть все гонки MotoGP в сезоне-2020 вы можете на «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо
Автор Льюис Дункан

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