Лидер MotoGP выступает с надписью «Безработный» на комбинезоне

Лидер чемпионата MotoGP Андреа Довициозо появился на Гран При Эмилии-Романьи с надписью «Безработный» на комбинезоне. Итальянский ветеран в конце года покинет Ducati и пока не договорился о контракте ни с одной командой.

Однако Довициозо уверяет, что надпись сделал не в качестве рекламы своих услуг.

«Мне пришлось сделать такую надпись из-за спора с друзьями, – сказал итальянец. – Уговор был такой, что если после первой гонки в Мизано я лидирую в чемпионате, то ставлю такую надпись на вторую гонку. Все так и вышло!

Когда споришь с друзьями, включать заднюю уже нельзя. Так что меня заставили».

Довициозо вышел в лидеры сезона после первой гонки в Мизано, где стал седьмым. Прежний лидер чемпионата Фабио Куартараро дважды упал и не набрал очков. В квалификации Гран При Эмилии-Романьи Довициозо стал десятым.

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