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Лидер MotoGP одержал первую победу в сезоне

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Лидер MotoGP одержал первую победу в сезоне
Автор:
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Гонщики Suzuki одержали двойную победу в Валенсии

Испанец Хоан Мир одержал победу на Гран При Европы MotoGP. Эта победа стала для гонщика Suzuki первой в карьере и позволила ему упрочить лидерство в чемпионате.

Мир стартовал пятым но уже на втором круге прорвался на вторую позицию. Более десяти кругов Хоан преследовал своего партнера Алекса Ринса. По ходу гонки Suzuki дала Ринсу команду, которую можно было счесть приказом пропустить Мира вперед. Через несколько кругов после этого Ринс сместился с траектории на торможении и Мир смог проехать вперед. 

 

Ринс финишировал вторым, третье место занял обладатель поул-позиции Пол Эспаргаро на KTM.

Победа позволила Миру увеличить отрыв от своих ближайших преследователей Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро, которые финишировали 3-м и 14-м соответственно.

Виньялес из-за перерасхода моторов стартовал с пит-лейна, а Куартараро упал на первом круге из-за помехи со стороны Алеша Эспаргаро. 

 

Семикратный чемпион серии Валентино Росси стартовал 17-м и на первом круге отыграл четыре позиции, однако после этого сошел из-за поломки мотора. Также до финиша не добрался Алекс Маркес, который шел восьмым, но упал за четыре круга до конца гонки.

 

 

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Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Spain Хоан Мир 27 -       25
2 Spain Алекс Ринс 27 0.651 0.651 0.651   20
3 Spain Пол Эспаргаро 27 1.203 1.203 0.552   16
4 Japan Такааки Накагами 27 2.194 2.194 0.991   13
5 Portugal Мигель Оливейра 27 8.046 8.046 5.852   11
6 Australia Джек Миллер 27 8.755 8.755 0.709   10
7 South Africa Брэд Биндер 27 10.137 10.137 1.382   9
8 Italy Андреа Довициозо 27 10.801 10.801 0.664   8
9 France Жоан Зарко 27 11.550 11.550 0.749   7
10 Italy Данило Петруччи 27 16.803 16.803 5.253   6
11 Italy Франко Морбиделли 27 17.617 17.617 0.814   5
12 Germany Штефан Брадль 27 24.350 24.350 6.733   4
13 Spain Маверик Виньялес 27 25.403 25.403 1.053   3
14 France Фабио Куартараро 27 39.639 39.639 14.236   2
  Italy Лоренцо Савадори 25          
  Spain Алекс Маркес 23          
  Spain Эстеве Рабат 13          
  Italy Франческо Баньяя 5          
  United Kingdom Кэл Кратчлоу 5          
  Italy Валентино Росси 4          
  Spain Алеш Эспаргаро 0          
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Европы
Автор Иван Матушкин

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