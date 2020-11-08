Лидер MotoGP одержал первую победу в сезоне

Испанец Хоан Мир одержал победу на Гран При Европы MotoGP. Эта победа стала для гонщика Suzuki первой в карьере и позволила ему упрочить лидерство в чемпионате.

Мир стартовал пятым но уже на втором круге прорвался на вторую позицию. Более десяти кругов Хоан преследовал своего партнера Алекса Ринса. По ходу гонки Suzuki дала Ринсу команду, которую можно было счесть приказом пропустить Мира вперед. Через несколько кругов после этого Ринс сместился с траектории на торможении и Мир смог проехать вперед.

Ринс финишировал вторым, третье место занял обладатель поул-позиции Пол Эспаргаро на KTM.

Победа позволила Миру увеличить отрыв от своих ближайших преследователей Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро, которые финишировали 3-м и 14-м соответственно.

Виньялес из-за перерасхода моторов стартовал с пит-лейна, а Куартараро упал на первом круге из-за помехи со стороны Алеша Эспаргаро.

Семикратный чемпион серии Валентино Росси стартовал 17-м и на первом круге отыграл четыре позиции, однако после этого сошел из-за поломки мотора. Также до финиша не добрался Алекс Маркес, который шел восьмым, но упал за четыре круга до конца гонки.