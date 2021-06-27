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MotoGP / Голландский ТТ Отчет о гонке

Лидер MotoGP Куартараро одержал уверенную победу в Ассене

Автор:
, Ответственный редактор

Быстро сломив сопротивление Франческо Баньяи, гонщик Yamaha стал сильнейшим в четвертый раз в сезоне. На подиум поднялись Маверик Виньялес и Хоан Мир

Лидер MotoGP Куартараро одержал уверенную победу в Ассене

Голландская гонка стала хорошим отражением расстановки сил в нынешнем сезоне – пока Фабио Куартараро лишь наращивал отрыв от соперников на пути к очередной победе, все остальные вели напряженное сражение за второе и последующие места. 

Француз из Yamaha стартовал вторым – он сразу опередил своего партнера по команде Маверика Виньялеса, но в первый поворот раньше их обоих проскочил Франческо Баньяя. Несколько кругов Фабио следовал за соперником из Ducati, а затем перешел в атаку.

 

 

После первого обгона Баньяя смог вернуть лидерство, но вскоре Куартараро вышел вперед во второй раз – теперь уже окончательно. После этого он несколько раз улучшал собственное лучшее время на круге и оторвался почти на пять секунд. Лишь в концовке француз чуть сбросил, сохраняя при этом полный контроль над ситуацией. 

Спор за второе место вышел намного более напряженным. Гонщики обгоняли друг друга, получали штрафы за нарушение пределов трассы и допускали ошибки – из-за этого положение постоянно менялось. 

Одно время первым в плотной группе шел Такааки Накагами, но примерно на середине дистанции темп японца из Honda упал, и ему пришлось распрощаться с надеждами на дебютный подиум. 

 

Баньяя потерял шансы попробовать призовое шампанское, когда был вынужден проехать по «длинной петле» за частое пересечение белой линии. На том же круге упал его партнер по Ducati Джек Миллер.

 

В итоге вторым стал Виньялес, обеспечив дубль Yamaha. Испанец вернулся на пьедестал впервые после победы в гонке открытия сезона. 

Тройку призеров замкнул действующий обладатель титула Хоан Мир – пока испанцу не удается подняться в нынешнем сезоне выше «бронзовой» ступени.

Результат Suzuki мог бы оказаться еще выше, но другого гонщика команды Алекса Ринса на первом круге оттер в гравий Жоан Зарко. Ринс откатился на самое последнее место, однако судьи сочли, что Зарко действовал в пределах правил – и сохранили французу четвертое место на финише. 

 

Мигель Оливейра стал сильнейшим гонщиком KTM, финишировав пятым. Баньяя остался шестым, а на седьмой место прорвался Марк Маркес. После слабой квалификации шестикратный чемпион всю гонку отыгрывал позиции, в итоге уступив несколько сотых первой шестерке.

Валентино Росси первым выбыл из гонки из-за падения. Его партнер по SRT Гаррет Герлофф, который заменял в Ассене травмированного Франко Морбиделли, не смог угнаться за постоянными участниками чемпионата. 

 

После голландского этапа для участников MotoGP начинаются летние каникулы протяженностью в пять недель. Сезон возобновится только в начале августа – о том, как это будет, вы сможете узнать из прямых трансляций на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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Результаты Dutch TT

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 France Фабио Куартараро Yamaha -  
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 2.757 2.757
3 Spain Хоан Мир Suzuki 5.760 5.760
4 France Жоан Зарко Ducati 6.130 6.130
5 Portugal Мигель Оливейра KTM 8.402 8.402
6 Italy Франческо Баньяя Ducati 10.035 10.035
7 Spain Марк Маркес Honda 10.110 10.110
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 10.346 10.346
9 Japan Такааки Накагами Honda 12.225 12.225
10 Spain Пол Эспаргаро Honda 18.565 18.565
11 Spain Алекс Ринс Suzuki 21.372 21.372
12 South Africa Брэд Биндер KTM 21.676 21.676
13 Italy Данило Петруччи KTM 27.783 27.783
14 Spain Алекс Маркес Honda 29.772 29.772
15 Italy Энеа Бастьянини Ducati 32.785 32.785
16 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 37.573 37.573
17 United States Гаррет Герлофф Yamaha 53.213 53.213
18 Italy Лука Марини Ducati 1'06.791 1'06.791
  Spain Икер Лекуона KTM    
  Australia Джек Миллер Ducati    
  Spain Хорхе Мартин Ducati    
  Italy Валентино Росси Yamaha    
Полные результаты

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