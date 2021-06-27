Лидер MotoGP Куартараро одержал уверенную победу в Ассене

Голландская гонка стала хорошим отражением расстановки сил в нынешнем сезоне – пока Фабио Куартараро лишь наращивал отрыв от соперников на пути к очередной победе, все остальные вели напряженное сражение за второе и последующие места.

Француз из Yamaha стартовал вторым – он сразу опередил своего партнера по команде Маверика Виньялеса, но в первый поворот раньше их обоих проскочил Франческо Баньяя. Несколько кругов Фабио следовал за соперником из Ducati, а затем перешел в атаку.

После первого обгона Баньяя смог вернуть лидерство, но вскоре Куартараро вышел вперед во второй раз – теперь уже окончательно. После этого он несколько раз улучшал собственное лучшее время на круге и оторвался почти на пять секунд. Лишь в концовке француз чуть сбросил, сохраняя при этом полный контроль над ситуацией.

Спор за второе место вышел намного более напряженным. Гонщики обгоняли друг друга, получали штрафы за нарушение пределов трассы и допускали ошибки – из-за этого положение постоянно менялось.

Одно время первым в плотной группе шел Такааки Накагами, но примерно на середине дистанции темп японца из Honda упал, и ему пришлось распрощаться с надеждами на дебютный подиум.

Баньяя потерял шансы попробовать призовое шампанское, когда был вынужден проехать по «длинной петле» за частое пересечение белой линии. На том же круге упал его партнер по Ducati Джек Миллер.

В итоге вторым стал Виньялес, обеспечив дубль Yamaha. Испанец вернулся на пьедестал впервые после победы в гонке открытия сезона.

Тройку призеров замкнул действующий обладатель титула Хоан Мир – пока испанцу не удается подняться в нынешнем сезоне выше «бронзовой» ступени.

Результат Suzuki мог бы оказаться еще выше, но другого гонщика команды Алекса Ринса на первом круге оттер в гравий Жоан Зарко. Ринс откатился на самое последнее место, однако судьи сочли, что Зарко действовал в пределах правил – и сохранили французу четвертое место на финише.

Мигель Оливейра стал сильнейшим гонщиком KTM, финишировав пятым. Баньяя остался шестым, а на седьмой место прорвался Марк Маркес. После слабой квалификации шестикратный чемпион всю гонку отыгрывал позиции, в итоге уступив несколько сотых первой шестерке.

Валентино Росси первым выбыл из гонки из-за падения. Его партнер по SRT Гаррет Герлофф, который заменял в Ассене травмированного Франко Морбиделли, не смог угнаться за постоянными участниками чемпионата.

После голландского этапа для участников MotoGP начинаются летние каникулы протяженностью в пять недель. Сезон возобновится только в начале августа – о том, как это будет, вы сможете узнать из прямых трансляций на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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Результаты Dutch TT