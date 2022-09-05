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Лидер Moto2 перейдет в премьер-класс с 2023 года

Как стало известно Motorsport.com, испанец Аугусто Фернандес поедет на KTM в составе клиентской команды GasGas-Tech 3

Автор:
Лидер Moto2 перейдет в премьер-класс с 2023 года
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По ходу уик-энда в Мизано KTM заключила контракт с 24-летним гонщиком, который ведет в этом году спор за титул чемпиона Moto2. Соглашение рассчитано на год, но у производителя есть опцион на его продление. 

Нынешний сезон – уже шестой для Фернандеса в Moto2, он одержал в общей сложности семь побед, но до этого чемпионата ни разу не поднимался в общем зачете выше пятой позиции. 

Уроженцу Мадрида предстоит выступать на алом байке GasGas – этот испанский бренд принадлежит KTM, и с 2023 года австрийцы решили вывести его в MotoGP, отдав своему сателлиту Tech 3.

На настоящий момент Фернандес является единственным дебютантом премьер-категории, хотя к нему может присоединиться еще один представитель Moto2 Аи Огура, если в Honda посчитают нужным заменить Такааки Накагами. Огура сейчас идет в чемпионате вторым, уступая Фернандесу четыре очка за шесть гонок до финиша.

Аугусто никак не связан с Раулем Фернандесом, который выступает в MotoGP за KTM в нынешнем сезоне и почти наверняка покинет премьер-класс по его завершении.

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Фото: GasGas Factory Racing

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