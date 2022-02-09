LCR показала байк Алекса Маркеса для сезона-2022

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Алекс Маркес проведет свой третий сезон в MotoGP – испанец дебютировал в 2020 году в заводской команде Honda. По итогам прошлого сезона чемпион Moto2, перешедший в сателлит Honda LCR, финишировал только на 16-й позиции, ни разу не заехав на пьедестал.

Маркеса продолжит спонсировать Castrol – именно из-за разницы в спонсорах байки Алекса и его напарника Тааки Накагами вновь будут представлены в отличающихся расцветках. У мотоцикла Накагами основу дизайна составляют оттенки японской нефтяной компании Idemitsu.

Следующей же командой, которая представит цветовую схему нового байка, станет Aprilia: презентация коллектива состоится в четверг.

Напомним, что 8 февраля дизайн своего мотоцикла представила команда Repsol Honda, чья расцветка не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном.