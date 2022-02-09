LCR показала байк Алекса Маркеса для сезона-2022
Команда MotoGP представила мотоцикл, на котором в 2022 году будет выступать младший брат Марка Маркеса
Алекс Маркес проведет свой третий сезон в MotoGP – испанец дебютировал в 2020 году в заводской команде Honda. По итогам прошлого сезона чемпион Moto2, перешедший в сателлит Honda LCR, финишировал только на 16-й позиции, ни разу не заехав на пьедестал.
Маркеса продолжит спонсировать Castrol – именно из-за разницы в спонсорах байки Алекса и его напарника Тааки Накагами вновь будут представлены в отличающихся расцветках. У мотоцикла Накагами основу дизайна составляют оттенки японской нефтяной компании Idemitsu.
Следующей же командой, которая представит цветовую схему нового байка, станет Aprilia: презентация коллектива состоится в четверг.
Напомним, что 8 февраля дизайн своего мотоцикла представила команда Repsol Honda, чья расцветка не сильно изменилась по сравнению с прошлым сезоном.