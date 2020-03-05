MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда

Организаторы чемпионата мира по мотогонкам опубликовали доработанный календарь соревнований на текущий год. Главной новостью при этом стала дата проведения Гран При Таиланда. Изначально этот этап должен был пройти в конце марта и быть вторым – теперь же он состоится в первые выходные октября, и с него начнется азиатско-тихоокеанское турне чемпионата. Чтобы освободить соответствующую дату, гонку в Арагоне сдвинули на неделю вперед – она пройдет в последние выходные сентября.

Таким образом, пилоты MotoGP начнут сражение за чемпионский титул в начале апреля в США – то есть почти на месяц позже, чем планировалось изначально. В то время как первый этап чемпионата мира в классах Moto2 и Moto3 состоится уже в эти выходные в Катаре.

Напомним, что все этапы чемпионата в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Первые трансляции пройдут уже в субботу: поклонники мотогонок смогут следить за ходом квалификаций в классах Moto2 и Moto3 на этапе в Катаре.

Обновленный календарь чемпионата мира по мотогонкам на 2020 год:

Даты Гран При Трасса 6-8 марта Катар * Лосаил 3-5 апреля США (Гран При Америк) Остин 17-19 апреля Аргентина Термас де Рио Ондо 1-3 мая Испания Херес 15-17 мая Франция Ле-Ман 29-31 мая Италия Муджелло 5-7 июня Испания (Гран При Каталонии) Барселона 19-21 июня Германия Заксенринг 26-28 июня Нидерланды Ассен 10-12 июля Финляндия ** Кюми-Ринг 7-9 августа Чехия Брно 14-16 августа Австрия Ред-Булл Ринг 28-30 августа Великобритания Сильверстоун 11-13 сентября Сан-Марино Мизано 25-27 сентября Испания (Гран При Арагона) Арагона 2-4 октября Таиланд Бурирам 16-18 октября Япония Мотеги 23-25 октября Австралия Филипп-Айленд 30 октября - 1 ноября Малайзия Сепанг 13-15 ноября Испания (Гран При Валенсии) Валенсия

* только классы Moto2 и Moto3

** при условии одобрения FIM