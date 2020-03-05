MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда
Пока эпидемия коронавируса привела к минимальным изменениям в календаре чемпионата мира: отменен всего лишь один этап – и то лишь частично. А для изначально запланированной на весну гонки в Таиланде удалось найти новый тайм-слот.
Организаторы чемпионата мира по мотогонкам опубликовали доработанный календарь соревнований на текущий год. Главной новостью при этом стала дата проведения Гран При Таиланда. Изначально этот этап должен был пройти в конце марта и быть вторым – теперь же он состоится в первые выходные октября, и с него начнется азиатско-тихоокеанское турне чемпионата. Чтобы освободить соответствующую дату, гонку в Арагоне сдвинули на неделю вперед – она пройдет в последние выходные сентября.
Таким образом, пилоты MotoGP начнут сражение за чемпионский титул в начале апреля в США – то есть почти на месяц позже, чем планировалось изначально. В то время как первый этап чемпионата мира в классах Moto2 и Moto3 состоится уже в эти выходные в Катаре.
Читайте также:
Напомним, что все этапы чемпионата в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Первые трансляции пройдут уже в субботу: поклонники мотогонок смогут следить за ходом квалификаций в классах Moto2 и Moto3 на этапе в Катаре.
Читайте также:
Обновленный календарь чемпионата мира по мотогонкам на 2020 год:
|Даты
|Гран При
|Трасса
|6-8 марта
|Катар *
|
Лосаил
|3-5 апреля
|США (Гран При Америк)
|Остин
|17-19 апреля
|Аргентина
|Термас де Рио Ондо
|1-3 мая
|Испания
|Херес
|15-17 мая
|Франция
|Ле-Ман
|29-31 мая
|Италия
|Муджелло
|5-7 июня
|Испания (Гран При Каталонии)
|Барселона
|19-21 июня
|Германия
|Заксенринг
|26-28 июня
|Нидерланды
|Ассен
|10-12 июля
|Финляндия **
|Кюми-Ринг
|7-9 августа
|Чехия
|Брно
|14-16 августа
|Австрия
|Ред-Булл Ринг
|28-30 августа
|Великобритания
|Сильверстоун
|11-13 сентября
|Сан-Марино
|Мизано
|25-27 сентября
|Испания (Гран При Арагона)
|Арагона
|2-4 октября
|Таиланд
|Бурирам
|16-18 октября
|Япония
|Мотеги
|23-25 октября
|Австралия
|Филипп-Айленд
|30 октября - 1 ноября
|Малайзия
|Сепанг
|13-15 ноября
|Испания (Гран При Валенсии)
|Валенсия
* только классы Moto2 и Moto3
** при условии одобрения FIM
Об этой статье
|Серия
|MotoGP , Moto2 , Moto3
|Местонахождение
|Чан
|Автор
|Лена Буффа
MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда
База данных
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
16 апр. - 19 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
14 мая - 17 маяБилеты
|
28 мая - 31 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты