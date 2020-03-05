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MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда

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MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда
Автор:
, редактор MotoGP, Motorsport.com (Франция)
5 мар. 2020 г., 15:12

Пока эпидемия коронавируса привела к минимальным изменениям в календаре чемпионата мира: отменен всего лишь один этап – и то лишь частично. А для изначально запланированной на весну гонки в Таиланде удалось найти новый тайм-слот.

Организаторы чемпионата мира по мотогонкам опубликовали доработанный календарь соревнований на текущий год. Главной новостью при этом стала дата проведения Гран При Таиланда. Изначально этот этап должен был пройти в конце марта и быть вторым – теперь же он состоится в первые выходные октября, и с него начнется азиатско-тихоокеанское турне чемпионата. Чтобы освободить соответствующую дату, гонку в Арагоне сдвинули на неделю вперед – она пройдет в последние выходные сентября.

Таким образом, пилоты MotoGP начнут сражение за чемпионский титул в начале апреля в США – то есть почти на месяц позже, чем планировалось изначально. В то время как первый этап чемпионата мира в классах Moto2 и Moto3 состоится уже в эти выходные в Катаре.

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Напомним, что все этапы чемпионата в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Первые трансляции пройдут уже в субботу: поклонники мотогонок смогут следить за ходом квалификаций в классах Moto2 и Moto3 на этапе в Катаре.

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Обновленный календарь чемпионата мира по мотогонкам на 2020 год:

Даты Гран При Трасса
6-8 марта Qatar Катар *

Лосаил
3-5 апреля United States США (Гран При Америк) Остин
17-19 апреля Argentina Аргентина Термас де Рио Ондо
1-3 мая Spain Испания Херес
15-17 мая France Франция Ле-Ман
29-31 мая Italy Италия Муджелло
5-7 июня Spain Испания (Гран При Каталонии) Барселона
19-21 июня Germany Германия Заксенринг
26-28 июня Netherlands Нидерланды Ассен
10-12 июля Finland Финляндия ** Кюми-Ринг
7-9 августа Czech Republic Чехия Брно
14-16 августа Austria Австрия Ред-Булл Ринг
28-30 августа United Kingdom Великобритания Сильверстоун
11-13 сентября San Marino Сан-Марино Мизано
25-27 сентября Spain Испания (Гран При Арагона) Арагона
2-4 октября Thailand Таиланд Бурирам
16-18 октября Japan Япония Мотеги
23-25 октября Australia Австралия Филипп-Айленд
30 октября - 1 ноября Malaysia Малайзия Сепанг
13-15 ноября Spain Испания (Гран При Валенсии) Валенсия

* только классы Moto2 и Moto3 

** при условии одобрения FIM

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Об этой статье

Серия MotoGP , Moto2 , Moto3
Местонахождение Чан
Автор Лена Буффа

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Гран При Америк

2 апр. - 5 апр.
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