Сезон мотоциклетного чемпионата мира возобновился после летнего перерыва в Австрии. На трассе, где традиционно сильна марка Ducati, два ее гонщика сошлись в споре за поул с лидером сезона Фабио Куартараро.

В противостоянии, где счет шел на сотые, именно француз из Yamaha проехал быстрее всех – но судьи не засчитали его время (1:22.958) из-за нарушения границ трассы в девятом повороте.

Потому поул – уже второй в сезоне – достался Хорхе Мартину из Pramac Ducati. Пропустив несколько гонок из-за травмы ноги, испанец вернулся в строй и доказал, что не потерял скорости. Его время 1:22.994 стало новым рекордом трассы: до этого покорить рубеж 1:23 не удавалось никому.

Франческо Баньяя из заводской Ducati отстал на 0,044, Куартараро – на 0,081 секунды.

В самом конце свою последнюю попытку отлично начал Марк Маркес: шестикратный чемпион быстрее всех проехал первый сектор, но упал в третьем повороте и остался восьмым.

Второй ряд в воскресенье займут Джек Миллер (Ducati), Хоан Мир (Suzuki) и Жоан Зарко (Pramac Ducati) – эта тройка оказалась даже плотнее первой и уложилась в 0,076 секунды.

Сильнейший представитель Aprilia Алеш Эспаргаро остался седьмым, а прошлогодний победитель Мигель Оливейра и вовсе будет стартовать 12-м, не без труда пробившись из первого сегмента.

При этом в финал не попали ни Алекс Ринс с Валентино Росси, ни один из двоих ветеранов, вернувшихся в чемпионат: причем если Дани Педроса будет стартовать 14-м, то Кэлу Кратчлоу, как и по ходу всего уик-энда, не удалось угнаться за соперниками.

Увидеть в прямом эфире гонки во всех классах чемпионата вы сможете в воскресенье на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты квалификации Гран При Штирии (второй сегмент)

Результаты квалификации Гран При Штирии (первый сегмент)