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MotoGP / Гран При Штирии Отчет о квалификации

Мартин завоевал поул в Шпильберге, тройка лидеров в 0,08 секунды

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, Ответственный редактор

Дебютант сезона MotoGP Хорхе Мартин в отчаянной борьбе переиграл Франческо Баньяю и Фабио Куартараро

Мартин завоевал поул в Шпильберге, тройка лидеров в 0,08 секунды

Сезон мотоциклетного чемпионата мира возобновился после летнего перерыва в Австрии. На трассе, где традиционно сильна марка Ducati, два ее гонщика сошлись в споре за поул с лидером сезона Фабио Куартараро. 

В противостоянии, где счет шел на сотые, именно француз из Yamaha проехал быстрее всех – но судьи не засчитали его время (1:22.958) из-за нарушения границ трассы в девятом повороте. 

 

Потому поул – уже второй в сезоне – достался Хорхе Мартину из Pramac Ducati. Пропустив несколько гонок из-за травмы ноги, испанец вернулся в строй и доказал, что не потерял скорости. Его время 1:22.994 стало новым рекордом трассы: до этого покорить рубеж 1:23 не удавалось никому. 

Франческо Баньяя из заводской Ducati отстал на 0,044, Куартараро – на 0,081 секунды. 

В самом конце свою последнюю попытку отлично начал Марк Маркес: шестикратный чемпион быстрее всех проехал первый сектор, но упал в третьем повороте и остался восьмым.

 

Второй ряд в воскресенье займут Джек Миллер (Ducati), Хоан Мир (Suzuki) и Жоан Зарко (Pramac Ducati) – эта тройка оказалась даже плотнее первой и уложилась в 0,076 секунды.

Сильнейший представитель Aprilia Алеш Эспаргаро остался седьмым, а прошлогодний победитель Мигель Оливейра и вовсе будет стартовать 12-м, не без труда пробившись из первого сегмента. 

При этом в финал не попали ни Алекс Ринс с Валентино Росси, ни один из двоих ветеранов, вернувшихся в чемпионат: причем если Дани Педроса будет стартовать 14-м, то Кэлу Кратчлоу, как и по ходу всего уик-энда, не удалось угнаться за соперниками.   

Увидеть в прямом эфире гонки во всех классах чемпионата вы сможете в воскресенье на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты квалификации Гран При Штирии (второй сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'22.994  
2 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'23.038 0.044
3 France Фабио Куартараро Yamaha 1'23.075 0.081
4 Australia Джек Миллер Ducati 1'23.300 0.306
5 Spain Хоан Мир Suzuki 1'23.322 0.328
6 France Жоан Зарко Ducati 1'23.376 0.382
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'23.448 0.454
8 Spain Марк Маркес Honda 1'23.489 0.495
9 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'23.508 0.514
10 Japan Такааки Накагами Honda 1'23.536 0.542
11 Spain Алекс Маркес Honda 1'23.841 0.847
12 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'23.944 0.950
Полные результаты

Результаты квалификации Гран При Штирии (первый сегмент)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Алекс Маркес Honda 1'23.547  
2 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'23.552 0.005
3 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'23.585 0.038
4 Spain Дани Педроса KTM 1'23.730 0.183
5 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'23.971 0.424
6 South Africa Брэд Биндер KTM 1'24.050 0.503
7 Italy Валентино Росси Yamaha 1'24.097 0.550
8 Italy Лука Марини Ducati 1'24.115 0.568
9 Spain Икер Лекуона KTM 1'24.141 0.594
10 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'24.245 0.698
11 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 1'24.405 0.858
12 Italy Данило Петруччи KTM 1'24.465 0.918
13 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 1'24.513 0.966
Полные результаты

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