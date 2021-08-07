Мартин завоевал поул в Шпильберге, тройка лидеров в 0,08 секунды
Дебютант сезона MotoGP Хорхе Мартин в отчаянной борьбе переиграл Франческо Баньяю и Фабио Куартараро
Сезон мотоциклетного чемпионата мира возобновился после летнего перерыва в Австрии. На трассе, где традиционно сильна марка Ducati, два ее гонщика сошлись в споре за поул с лидером сезона Фабио Куартараро.
В противостоянии, где счет шел на сотые, именно француз из Yamaha проехал быстрее всех – но судьи не засчитали его время (1:22.958) из-за нарушения границ трассы в девятом повороте.
Потому поул – уже второй в сезоне – достался Хорхе Мартину из Pramac Ducati. Пропустив несколько гонок из-за травмы ноги, испанец вернулся в строй и доказал, что не потерял скорости. Его время 1:22.994 стало новым рекордом трассы: до этого покорить рубеж 1:23 не удавалось никому.
Франческо Баньяя из заводской Ducati отстал на 0,044, Куартараро – на 0,081 секунды.
В самом конце свою последнюю попытку отлично начал Марк Маркес: шестикратный чемпион быстрее всех проехал первый сектор, но упал в третьем повороте и остался восьмым.
Второй ряд в воскресенье займут Джек Миллер (Ducati), Хоан Мир (Suzuki) и Жоан Зарко (Pramac Ducati) – эта тройка оказалась даже плотнее первой и уложилась в 0,076 секунды.
Сильнейший представитель Aprilia Алеш Эспаргаро остался седьмым, а прошлогодний победитель Мигель Оливейра и вовсе будет стартовать 12-м, не без труда пробившись из первого сегмента.
При этом в финал не попали ни Алекс Ринс с Валентино Росси, ни один из двоих ветеранов, вернувшихся в чемпионат: причем если Дани Педроса будет стартовать 14-м, то Кэлу Кратчлоу, как и по ходу всего уик-энда, не удалось угнаться за соперниками.
Увидеть в прямом эфире гонки во всех классах чемпионата вы сможете в воскресенье на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Результаты квалификации Гран При Штирии (второй сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|1'22.994
|2
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'23.038
|0.044
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'23.075
|0.081
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|1'23.300
|0.306
|5
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'23.322
|0.328
|6
|Жоан Зарко
|Ducati
|1'23.376
|0.382
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'23.448
|0.454
|8
|Марк Маркес
|Honda
|1'23.489
|0.495
|9
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'23.508
|0.514
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|1'23.536
|0.542
|11
|Алекс Маркес
|Honda
|1'23.841
|0.847
|12
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'23.944
|0.950
|Полные результаты
Результаты квалификации Гран При Штирии (первый сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Алекс Маркес
|Honda
|1'23.547
|2
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'23.552
|0.005
|3
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'23.585
|0.038
|4
|Дани Педроса
|KTM
|1'23.730
|0.183
|5
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'23.971
|0.424
|6
|Брэд Биндер
|KTM
|1'24.050
|0.503
|7
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'24.097
|0.550
|8
|Лука Марини
|Ducati
|1'24.115
|0.568
|9
|Икер Лекуона
|KTM
|1'24.141
|0.594
|10
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'24.245
|0.698
|11
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|1'24.405
|0.858
|12
|Данило Петруччи
|KTM
|1'24.465
|0.918
|13
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|1'24.513
|0.966
|Полные результаты