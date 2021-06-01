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Пилот чемпионской команды MotoGP упал в четырех гонках подряд – и не знает, в чем дело

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Шотландский пилот помог построить в Милтон-Кинс чемпионскую команду. Но не сам с ней не побеждал

Пилот чемпионской команды MotoGP упал в четырех гонках подряд – и не знает, в чем дело

Алекс Ринс пока является чуть ли не главным неудачником очередного сезона MotoGP.

Испанец, который в прошлом году стал бронзовым призером турнира, выступает за чемпионскую команду Suzuki – и перед началом сезона рассматривался многими как один из претендентов на титул. 

Однако сейчас Ринс занимает в общем зачете только 13-е место. Он находится на 8 строчек ниже напарника, действующего чемпиона Хоана Мира, и набрал в три раза меньше очков (23 против 65). Главной причиной этого стали падения: в трех из последних четырех гонок пилот не добрался до финиша, а оставшуюся закончил 20-м – потеряв время, опять же, из-за падения в начале заезда.

Очередной инцидент произошел в прошлые выходные в итальянском Муджелло, после чего пилоту Suzuki вновь пришлось отвечтаь на неприятные вопросы журналистов. 

 

Фото: Dorna

«Мне сложно сказать что-то конкретное, – ответил Ринс. – Не могу сказать, что сегодня я мог идеально чувствовать переднюю шину – ситуация была хуже, чем ранее на тренировках. Но из-за чего происходят все эти падения, я не могу сказать. Я не думаю, что причина во мне, не думаю, что я делаю что-то не так. Так что, нам остается лишь пытаться проанализировать ситуацию – ненормально остаться без очков в четырех гонках подряд, и каждый раз –  по одной причине, из-за скольжения передней шины».

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Удастся ли Ринсу удержать равновесие в следующей гонке – можно узнать благодаря прямым трансляциям на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап чемпионата пройдет в Барселоне уже в ближайшие выходные.

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КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP

Предыдущая новость

КТМ продлила контракт с автором своей первой победы в MotoGP
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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алекс Ринс
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Иван Матушкин

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